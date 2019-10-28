Посмотрите на стильных биатлонисток в платьях и купальниках (пока не начался сезон)

Источник материала: Tut.by

В межсезонье биатлонисты могут погреться на солнышке и сменить лыжные комбинезоны на стильные джемпера, вечерние платья и даже купальники. SPORT.TUT.BY собрал лучшие луки отпускной поры. Узнаете кумиров в неспортивных образах?

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё в отпуске тот еще модник. Вот он прогуливается по Стокгольму в стильном черном джемпере.

Или позирует на Бруклинском мосту в Нью-Йорке в футболке Levi’s.

В номинации «Красота дня» без вариантов побеждают ноги Доротеи Вирер. В случае итальянки короткие джинсовые шорты — всегда хорошая идея.

Хотя и в классическом образе обладательница Большого хрустального глобуса очень хороша. «Я всегда стараюсь подчеркивать свою женскую сторону, так как мой вид спорта очень мужской», — поясняла в интервью Доро.

Тем временем главная соперница Доротеи Лиза Виттоцци запасается витамином D и силами, чтобы снова быть в топе.

Ее примеру последовала и Динара Алимбекова: белоруска побаловала себя отдыхом на Бали, а болельщиков — редкими фото в купальнике.

Прорыв прошедшего сезона — Паулина Фиалкова — провожает теплую осень в Татрах. За цветовую гамму на снимке ставим словачке твердую десятку.

А вот повседневный лук немецкого биатлониста Симона Шемппа. Загар, фирменная улыбка и bella Италия — отличное сочетание и магнит для лайков в инстаграме.

Девушка Шемппа Франциска Пройсс проводит время с подругой по команде Ванессой Хинц. Почему бы не повеселиться, пока сезон не стартовал?

Еще одна немка Денизе Херрманн нашла повод «выгулять» вечернее платье и предстала в нежном обезоруживающем наряде. Россыпь красоты накануне старта Кубка мира!

Заводная Тириль Экхофф готова начать биатлонный год с улыбкой на лице. Хотя по ходу предсезонки у норвежки случались проблемы со здоровьем. В середине мая Тириль получила на тренировке сильный ушиб бедра. Но и в той ситуации нашла повод для юмора.

— У меня было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами. Это немного повлияло на организм. Я сделала ультразвук этой шишки, отправила фото своему парню и написала, что беременна. Ему сильно поплохело, — веселилась Экхофф.

И куда же без французского короля биатлона Мартена Фуркада? Виртуоз биатлонных трасс не теряется и без лыжного комбинезона и винтовки за спиной.

А вот так наши девушки — Динара Алимбекова, Анна Сола и Надежда Скардино — прогуливаются по столице. Судя по настроению на фото, белорусская команда действительно очень дружная.

И под занавес — немного классики от самого опытного гонщика в команде норвежских викингов. Тарьей Бё позирует со своей подругой Гитой. Согласитесь, почти Голливуд!