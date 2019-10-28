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ОГАИ Докшицкого РОВД с 26 сентября усилит контроль за пассажирскими перевозками

29.10.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

ОГАИ Докшицкого РОВД с 26 сентября усилит контроль за пассажирскими перевозками
В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров с 26 сентября по 2 октября 2019 года проводится профилактическая акция по контролю за соблюдением требований Правил дорожного движения водителями при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров.

Несмотря на проводимую Госавтоинспекцией работу по совершенствованию и повышению эффективности профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, все еще продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.
Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля, а также водителей, не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках. Нередко фиксируются факты нарушения водителями режима труда и отдыха, выезда на линию неисправного автобуса, или в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Госавтоинспекция напоминает, ответственность за организацию работы по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров возлагается на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся автомобильными перевозчиками.

 
 
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В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров с 26 сентября по
 
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