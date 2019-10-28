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Миссия МВФ начала работу в Беларуси
29.10.2019 15:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Плановая миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации в Беларуси приступила к работе в Минске.
"Миссия фонда под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября с целью оценки текущей экономической ситуации", - сказали в представительстве.
Планируются традиционные встречи руководителя миссии с руководством правительства, Национального банка, а также консультации с экспертным сообществом.
В Минске рассчитывают на финансовую поддержку со стороны МВФ и Всемирного банка для реализации широкой программы структурных реформ. Министр финансов республики Максим Ермолович ранее заявлял, что у Минска есть база для переговоров с МВФ по новой кредитной программе.
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Плановая миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации в Беларуси приступила к работе в Минске.
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