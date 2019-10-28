В Бресте на переходе Audi сбила мужчину. Он в реанимации

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки тяжело травмировал пешехода в Бресте, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Наезд произошел 28 октября, около 07.40. По предварительной информации, 32-летний водитель Audi А6 ехал по улице Лейтенанта Рябцева и сбил 26-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.