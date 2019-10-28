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В Бресте на переходе Audi сбила мужчину. Он в реанимации
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки тяжело травмировал пешехода в Бресте,
Наезд произошел 28 октября, около 07.40. По предварительной информации, 32-летний водитель Audi А6 ехал по улице Лейтенанта Рябцева и сбил 26-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Наезд произошел 28 октября, около 07.40 на улице Лейтенанта Рябцева.
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