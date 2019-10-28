Пулккинен полетел с минским «Динамо» на выездную серию

Источник материала: Tut.by

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Финский нападающий Тему Пулккинен, пропустивший пять матчей из-за травмы, отправился с минским «Динамо» на выездную серию.

Пулккинен является лучшим снайпером минчан. Он забросил девять шайб в 16 играх. «Динамо» проиграло все матчи, в которых Пулккинен отсутствовал на площадке, лишь четырежды поразив ворота соперников.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отправится на выезд и защитник Марк-Андре Граньяни, который не смог доиграть предыдущую встречу с «Салаватом Юлаевым».

Всего на Урал полетит 29 хоккеистов.

Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Никита Толопило.

Защитники: Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Даниил Бокун, Роман Дюков, Марк-Андре Граньяни, Владислав Ерёменко, Павел Денисов, Никита Крыскин.

Нападающие: Александр Павлович, Андрей Степанов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Никита Феоктистов, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артём Демков, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Андрей Павленко.

За время турне минчане сыграют три встречи: против челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».

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