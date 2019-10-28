В Климовичах сгорел школьный автобус

Источник материала: Tut.by

В Климовичах в гараже на территории школы сгорел автобус. Об этом сообщили в МЧС.





Сообщение о пожаре на территории школы № 3, которая находится на улице Коммунистической, поступило спасателям 29 октября, в 09.12. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что горит гаражный бокс и кровля. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар.

В результате возгорания никто не пострадал. Огонь повредил 650 квадратных метров кровли, имущество в соседнем гараже и лакокрасочное покрытие VW Passat B5, а также уничтожил автобус МАЗ.





Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.