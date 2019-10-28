150 магазинов и вложения более 100 миллионов долларов. В Минске открывается американский ТЦ Palazzo

Источник материала: Tut.by

На днях возле Дворца независимости в Минске откроется ТРЦ Palazzo. Работы на объекте велись 16 лет, менялись заказчики, но в последние годы стройку активно финансировал американский бизнесмен. Перед официальным открытием мы посмотрели, как выглядит Palazzo внутри, и узнали, как заполнят помещения 150 магазинов.





31 октября в 12.00 на Тимирязева, 74а, неподалеку от Дворца независимости и торгового центра «Замок» откроется новый торговый центр Palazzo.

Одним из первых здесь заработает гипермаркет Bigzz с большим выбором премиум-продуктов: мраморной говядиной, раками, крабами и устрицами. Рядом будет «Электросила». В торгово-развлекательном центре 31 октября также откроется несколько магазинов известных минчанам торговых марок. На третьем этаже заработает фудкорт на четыре тысячи «квадратов». Завершают подготовку к открытию «Чайхана», «Мама дома», Salateira, Cinnabon, Burger King и KFC.

В ноябре в Palazzo откроется второй самый большой в стране H&M с расширенной линейкой одежды, а до конца года заработает аэротруба IFly. Также на третьем этаже откроется многозальный кинотеатр Silver Screen‎.

Кроме того, в течение года в торгово-развлекательном центре планируют открыть магазины брендов, которые еще не представлены в Беларуси.













В торговом центре три этажа, плюс один — цокольный. На каждом будет свой якорный арендатор для привлечения покупателей. Сейчас есть арендаторы на 80% площадей. Магазины будут открываться постепенно, их будет более 150.

В составе Palazzo давно работает паркинг, обещают, что первое время после открытия центра он будет бесплатным, потом условия изменятся.

Концепцию дизайна комплекса разработало британское архитектурное бюро Chapman Taylor, которое специализируется на проектировании объектов коммерческой недвижимости.

Прямые инвестиции только в этом году составили более 67 миллионов долларов





Заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital, которую возглавляет Рудольф Риад Юнес. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». В объект американская компания инвестировала более 100 миллионов долларов, ипотеку на стройку объекта выделил «БПС-сбербанк», по нашим данным, сумма кредита составляет до 30% от общей суммы вложений.

На предпоказе Palazzo заместитель главы администрации Центрального района Александр Евсеев рассказал, что только в 2019 году прямые иностранные инвестиции на этот проект составили более 67 миллионов долларов.

Инвестор американец Рудольф Риад Юнес пока не готов озвучить сроки окупаемости, но говорит, что планы оптимистичные, разработано несколько стратегий развития.



Инвестор ТРЦ Рудольф Риад Юнес, замглавы Центрального района Александр Евсеев, поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур

По словам Рудольфа, Palazzo — это единственный его проект в Беларуси, в новые он готов вкладываться после того, как увидит, насколько успешен торговый центр.

— Я интересовался инвестициями в Восточной Европе, и это привело к Беларуси, я увидел здесь перспективу. В этот проект вложены американские инвестиции, только на последней, завершающей стадии, когда мы занимались отделочными работами, начали сотрудничать с белорусским банком.

Так как компания Юнеса инвестирует в недвижимость, мы уточнили, есть ли планы привлекать сторонние компании для управления торговым центром Palazzo, как это сделали в Galleria Minsk.





— Как для любого инвестора, для меня важно изучать существующие мировые практики, которые приносят наибольший успех, и оценивать их с точки зрения эффективности. В том числе мы изучили и эту практику. Мы сотрудничаем с международной компанией CB Richard Ellis, которая оказывает нам содействие в вопросах консультирования в части управления торговым центром. Они оказывают консультационные услуги и не подменяют собой управление торговым центром.

Весь комплекс Palazzo занимает около 100 тысяч «квадратов», 56 из них ушли под торговый центр с развлечениями.













Напомним, стройка здесь началась еще в 2003 году. Компания «Арвифуд» бизнесмена Виталия Арбузова планировала возвести на Тимирязева торгово-развлекательный комплекс «Престон-плаза». Но через 10 лет стало понятно, что объект превращается в долгострой. Тогда строительством занялась компания RRY Capital с представительствами в Лондоне и Минске. Она инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции.