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ЕБРР не увидел прогресса с приватизацией в Беларуси. Продолжение работы с госсектором под вопросом

29.10.2019 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают от властей Беларуси прогресса в приватизационных сделках. В противном случае, как стало известно TUT.BY, банк может пересмотреть свою стратегию на работу с белорусским госсектором в будущем.

ЕБРР не увидел прогресса с приватизацией в Беларуси. Продолжение работы с госсектором под вопросом
Недавно высокопоставленные белорусские чиновники встречались с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Сума Чакрабарти сделал особый акцент на необходимости демонстрации прогресса в таких направлениях, как предприватизационная поддержка ОАО „Белинвестбанк“ и ОАО „Банк Дабрабыт“, а также ряда предприятий реального сектора, в частности ОАО „Криница“ и ОАО „Красносельскстройматериалы“», — говорится в пресс-релизе Минэкономики Беларуси по итогам переговоров министра Дмитрия Крутого с президентом ЕБРР.

В сообщении поясняется, что ЕБРР подчеркнул заинтересованность в приватизации белорусских банков и предприятий в контексте подготовки новой стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020–2023 годы. Предыдущая стратегия была утверждена в 2016 году. Она позволила европейскому банку расширить взаимодействие с белорусским госсектором.

В итоге ЕБРР в 2018 году инвестировал в Беларусь рекордные 360 млн евро. По итогам текущего года прогнозируется, что данный показатель может быть перекрыт. В частности, ожидается выделение финансирования для строительства дорог, мостов и водоочистных сооружений.


Однако с приватизацией у ЕБРР в Беларуси произошла заминка. На протяжении четырех лет европейский институт обсуждал приобретение блокпакета акций Белинвестбанка. Однако летом ЕБРР и власти Беларуси разительно разошлись в оценке стоимости банка. Плюс ко всему интерес к Белинвестбанку обозначил прямой конкурент ЕБРР — Евразийский банк развития.

— Ясное дело, что в ЕБРР недовольны тем, как реализуются предприватизационные проекты в Беларуси, — сказал TUT.BY информированный источник. — По последней информации, ЕБРР сделал еще одно предложение по Белинвестбанку. Но дело не только в этом. Остается нереализованным проект по выкупу ЕБРР госдоли в Приорбанке (ранее сообщалось, что ЕБРР согласился купить госпакет (около 6%) за 17 млн евро. — Прим. TUT.BY). Есть оптимистические сигналы по «Кринице». Но когда не реализуются проекты, в которые вложено много сил, средств и времени, то, конечно, акционеры [ЕБРР] наверняка будут готовы к непопулярным решениям. Тем более сейчас у них появился новый перспективный регион для инвестиций.

Как сообщает DW, стремительные перемены в политике и экономике, растущие амбиции Китая и укрепление позиций России заставляют Евросоюз уделять больше внимания пяти бывшим советским республикам Центральной Азии. Уже сегодня ЕБРР стал главным инвестором в этом регионе — общая сумма его инвестиций в более чем 750 проектов в частном секторе достигает 14 миллиардов долларов. Банк финансирует строительство ветряных и солнечных элек останций в Казахстане, проекты для женщин-предпринимательниц в Таджикистане, экологический туризм в Узбекистане, проекты в области здравоохранения в Кыргызстане и малый бизнес в Туркменистане.
 
 
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В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают от властей Беларуси прогресса в приватизационных сделках. В противном случае, как стало известно TUT.BY,...
 
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