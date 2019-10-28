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ООН может дать денег белорусским "кассам взаимопомощи" для малого бизнеса
Источник материала: Партизан
Начальник управления методологии небанковских операций Нацбанка Александр Дедков сообщил журналистам, отвечая на вопрос от
Есть готовность и интерес в финансировании.
Имеются в виду гранты для кооперативов финансовой взаимопомщи малого бизнеса, фермеров и т.д. Фактически можно получить «бесплатные» деньги для выдачи займов. Но для этого нужно соответствовать требованиям программ иностранных и международных донорских организаций.
При этом надо помнить, что такие кооперативы взаимопомощи не могут распределять прибыль между членами или учредителями. Прибыль идет на удешевление займов.
Для создания кооператива нужно четыре физлица-учредителя, которые внесут паи. Необходимо написать заявление в Нацбанк. Затем кооператив включат в реестр. Но это именно заявительный принцип, а не лицензирование.
Кооперативы сначала будут выдавать займы за счет паевого фонда. Затем участвовать в финансировании могут новые члены, а не только учредители. Естественно, кооперативу нужно продумать сторонние источники финансирования. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность.
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Начальник управления методологии небанковских операций Нацбанка Александр Дедков сообщил журналистам, отвечая на вопрос от Office Life, что есть ряд программ...
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