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ООН может дать денег белорусским "кассам взаимопомощи" для малого бизнеса

29.10.2019 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник управления методологии небанковских операций Нацбанка Александр Дедков сообщил журналистам, отвечая на вопрос от Office Life, что есть ряд программ поддержки от ПРООН для малого и среднего бизнеса за счет микрофинансовых организаций.

Есть готовность и интерес в финансировании.

Имеются в виду гранты для кооперативов финансовой взаимопомщи малого бизнеса, фермеров и т.д. Фактически можно получить «бесплатные» деньги для выдачи займов. Но для этого нужно соответствовать требованиям программ иностранных и международных донорских организаций.

При этом надо помнить, что такие кооперативы взаимопомощи не могут распределять прибыль между членами или учредителями. Прибыль идет на удешевление займов.

Для создания кооператива нужно четыре физлица-учредителя, которые внесут паи. Необходимо написать заявление в Нацбанк. Затем кооператив включат в реестр. Но это именно заявительный принцип, а не лицензирование. 

Кооперативы сначала будут выдавать займы за счет паевого фонда. Затем участвовать в финансировании могут новые члены, а не только учредители. Естественно, кооперативу нужно продумать сторонние источники финансирования. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность.
 
 
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Начальник управления методологии небанковских операций Нацбанка Александр Дедков сообщил журналистам, отвечая на вопрос от Office Life, что есть ряд программ...
 
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