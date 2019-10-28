Прививка — доступная защита от гриппа

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Стало уже привычным до всплеска заболевания гриппом проводить вакцинацию против этой коварной болезни. На вопросы о том, зачем и когда лучше делать прививки против гриппа, рассказывает главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Виталий Нестеренко.

— Грипп — это инфекционное заболевание. Попав в организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки лёгких и других органов с высокой скоростью. Наиболее эффективным и безопасным средством профилактики гриппа является вакцинация. Проведение ежегодной вакцинации против гриппа позволяет снизить развитие таких осложнений, как пневмония, менингит, бронхит, обострение бронхиальной астмы, заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек.

— Виталий Александрович, когда лучше делать прививки от гриппа?

— Лучше всего прививаться от гриппа в октябре-ноябре, до начала сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение 2-3 недель после вакцинации формируется защитный уровень антител против

вирусов гриппа, который обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев, затем антитела разрушаются.

— Какими вакцинами прививают в этом году?

— В нынешнюю прививочную кампанию используются те же зарегистрированные вакцины, что и в прошлом. За счёт средств республиканского и местного бюджетов, а также за средства организаций и предприятий закуплена вакцина «Гриппол плюс» российского производства. На бесплатной основе прививаются дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, медицинские работники, дети детских организованных коллективов, школьники, студенты, беременные, лица старше 65 лет.

— Можно ли заболеть после проведения прививки?

— Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание. Вакцина против гриппа предназначена для защиты именно от вирусов гриппа, но в то же время прививка от гриппа позволяет получить ещё и дополнительную защиту и от других респираторных вирусных инфекций. Чем больше привитых, тем ниже вероятность заноса и распространения вируса в коллективе.

— Какие могут быть последствия после введения вакцины?

— Прививка против гриппа не вызывает осложнений. В редких случаях возможна незначительная температура, слабость, недомогание. Все эти проявления проходят в течение 2-3 суток и не требуют вмешательства врача.

Валентина КРАВЦОВА