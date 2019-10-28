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Колонию для осужденных подростков преобразуют в воспитательный центр

29.10.2019 15:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Колонию для осужденных подростков преобразуют в воспитательный центр
БЕЛТА

В Беларуси планируют ввести новую форму учреждения для исполнения наказания в виде лишения свободы, назначенного несовершеннолетним, - воспитательный центр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Такой центр создадут путем преобразования воспитательной колонии для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. По итогам состоявшегося недавно обсуждения Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте Беларуси одобрил и другие подходы к совершенствованию законодательства, касающегося подростков.

Проект Концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних, в частности, предусматривает закрепление в кодифицированных законодательных актах норм-принципов о приоритете восстановительной составляющей правосудия в отношении подростков, вступивших в конфликт с законом. Планируется ввести обязательную специализацию должностных лиц, задействованных в правосудии и профилактике правонарушений. Предусмотрено и дальнейшее смягчение условий погашения судимости несовершеннолетних, ограничение публичного распространения информации об их участии в уголовном судопроизводстве или административном процессе для недопущения стигматизации.

Важным станет введение внесудебных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов. То есть подростка освободят от уголовной ответственности при условии соблюдения им определенных обязательств. Для их успешного выполнения будут предоставляться социальные услуги. Для разрешения уголовно-правовых конфликтов с участием несовершеннолетних введут медиативные процедуры.

Проект Концепции разработан Национальным центром законодательства и правовых исследований во взаимодействии с заинтересованными госорганами и иными организациями. Как отметили в пресс-службе Конституционного суда, отраженные в документе подходы сформированы с учетом состояния и тенденций развития национального законодательства, а также зарубежного опыта.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Такой центр создадут путем преобразования воспитательной колонии для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.
 
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