В "Белнефтехиме" пояснили, почему после того, как в середине сентября концерн был вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты, сейчас рост цен приостановился. Что этому способствовало, в интервью газете "Рэспублiка" рассказала заместитель председателя концерна Светлана Гурина.

Все лето цены на топливо снижались. "Однако в сентябре мы стали свидетелями того, как отдельные события могут серьезно влиять на нефтяной рынок. Так, если в течение лета стоимость барреля нефти имела тенденцию снижения, то после атаки дронов на крупнейший в мире НПЗ, принадлежащий аравийской госкомпании SAUDI ARAMCO, рынки отреагировали моментальным ростом котировок. Цены на нефть взлетели на 10%, это был самый высокий суточный рост с 14 января 1991 года", - отметила Светлана Гурина.

В таких условиях концерн должен был предпринять определенные действия, чтобы поддержать платежеспособность своих предприятий и минимизировать влияние внешних рисков для них. Кроме того, в первой половине сентября также усилилась волатильность курса белорусского рубля. Все эти факторы стали основанием, чтобы вернуться к стратегии изменения цен на топливо. Концерн три раза повышал их в прошлом месяце. "В октябре ситуация на рынке нефти стабилизировалась, поэтому цены на заправках остаются неизменными", - объяснила зампредседателя концерна.

Для тех, кто упрекает "Белнефтехим" в росте цен на бензин, Светлана Гурина напомнила, что на концерн возложено регулирование цен на топливо, а значит, и ответственность не только за бесперебойное и доступное обеспечение потребителей, но и за создание условий для развития нефтепереработки в стране. "Если сравнивать цены на топливо в Беларуси и соседних странах, то стоимость на наших АЗС на 30-35% ниже, чем в сопредельных государствах, приобретающих нефть по мировой цене. Разница с российскими ценами в течение года у нас составляла около 10-15% (в России стоимость топлива ниже). Но анализируя, много ли это, стоит вспомнить: топливо дешевле во всех странах, обладающих значительными запасами нефти. Кроме того, при реализации налогового маневра из российского бюджета выделяются значительные дотации переработчикам нефти на удешевление топлива. Эти дотации практически приближают российские НПЗ к условиям работы до начала нового этапа налогового маневра", - отметила замначальника.

Белорусский же госбюджет такой возможности не имеет. При этом цена на рынках, куда предприятия поставляют нефтепродукты, должна компенсировать затраты. "В противном случае производство нефтепродуктов у нас станет нецелесообразным", - подытожила Светлана Гурина.

Источник: БЕЛТА .