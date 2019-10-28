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Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября

29.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Пособия при рождении детей вырастут в Беларуси с ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

С 1 ноября текущего года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время). Новые размеры БПМ будут актуальны до конца января 2020 года. Согласно действующему белорусскому законодательству данную величину пересматривают раз в три месяца.

В соответствии с ростом БПМ изменятся и размеры ряда социальных выплат, зависящих от данной величины: в частности, будут пересчитаны пособия при рождении детей.

Так, например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится до 2 318,3 рубля. А при рождении второго и последующих станут выплачивать 3 245,6 рубля. Изменятся и некоторые другие пособия:

- пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности — 231,83 рубля (100% БПМ), единовременное;

- пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет — 115,92 рубля (50% БПМ) в месяц;

- по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья — 231,83 рубля (100% БПМ) в месяц;

- по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья — 278,2 рубля (120% БПМ) в месяц.

Также с 1 ноября пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.

 
 
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Пособия при рождении детей вырастут в Беларуси с ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (БПМ).
 
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