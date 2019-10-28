«Тут у нас колеса «Боинга». Посмотрите, как силачи из Минска превратили гараж в тренажерку

Источник материала: Tut.by

Минчанин Димитрий Курганов ходит в гараж раз в неделю. Но не ремонтировать автомобиль — а тренироваться. Потому что в гараже и места-то для машины нет. Зато есть покрышка для кантовки самосвала, «чемоданы» весом по 100 килограмм, отточенные камни и гантель, которую в Беларуси поднимали всего три человека.





GO.TUT.BY заглянул в гараж, где в разное время тренируется около 15 белорусских стронгменов, и поговорил с председателем федерации силового экстрима.

Гараж, в котором нет места для машины

Эти тренировки соседям по гаражу сложно не заметить: каждое воскресенье открываются двери и возле них вырастает настоящий спортзал. Найти место для хранения такого объемного инвентаря непросто, поэтому атлеты арендуют за свои деньги гараж и в нем хранят увесистое добро. Его здесь немало, но вряд ли обычный человек рискнет что-то прихватить себе: груженый колодец из бревен может весить около 500 кг; здесь же неубиваемые покрышки «от боинга» и пивные кеги по 90−110 кг.





Главный на гараже — Димитрий Курганов. Ему 49 лет, и он стронгмен. Больше 30 лет атлет занимается «железом», чуть меньше — силовым экстримом. Это тот самый вид состязаний, в котором спортсмены показывают что-то необычное — сдвигают с места самосвалы, поднимают тяжеленные камни, носят на себе по несколько человек. Одним словом — показывают свои сверхспособности. Хотя сам Димитрий сверхчеловеческих чувств по этому поводу не испытает: для него поднимать тяжелый вес — это бороться с наступающей старостью.

— Такие упражнения помогают сохранять форму, улучшать свой внешний вид. Если правильно подходить к подбору веса и к тренировочному процессу, то такие нагрузки особенно полезны для мужского здоровья: они повышают тестостерон. Знаете, есть мнение: если мужчина накачан, то что-то не так с либидо. Я вот что скажу: пусть те, кто верит в этот стереотип, поговорит с женами спортсменов!..

Как стать стронгменом

В школе Димитрий занимался футболом, волейболом, потом вольной борьбой. Позже в жизни появились брутальные тренажерки: «Без этих новомодных станков, как сейчас в залах. Для занятий было достаточно классической штанги с блинами, силовой рамы, перекладины, гантелей», — вспоминает атлет.





От тренажерок — к силовому экстриму. Димитрий стал инициатором создания федерации по этому виду спорта, сейчас он ее председатель — и это его основная работа. За три года он «изъездил» весь паспорт, был на соревнованиях «самых сильных людей» и как судья, и как спортсмен. По меркам силового экстрима он уже «ветеран», но есть возможность выступать наравне с молодыми ребятами.

— В силовой экстрим лучше приходить после 20 лет и после подготавливающих видов спорта — тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, когда укреплены ноги, суставы, спина. Хотя возраст здесь не важен. Есть примеры, когда мужчины начинают заниматься в сорок и становятся чемпионами. Но надо ли у нас это мужчинам после сорока? Обычно нет.

Навыки «силача» вполне могут пригодиться в быту. Например, Димитрия однажды просили перенести камин весом 400 кг. А во время поездки в Крым он в гору на себе тащил большую часть походного инвентаря — газовые баллоны, туристическое оборудование.

«Если раздеть стронгмена, у него будет живот»

Многие стронгмены выглядят как богатыри из народных сказок — и мало похожи на бодибилдеров. Димитрий, например, весит 126 кг при росте 187 см. С этим весом ему комфортно.





— Очень мало худеньких стронгменов. Они могут выглядеть хорошо, но если их раздеть, то у них будет живот. Увеличенная масса помогает держать позвоночник и уменьшает нагрузку на поясницу. В силовом экстриме необязательно наращивать огромные мышцы, чтобы показать хорошие результаты.

Но питаться нужно регулярно и калорийно: если цель — набрать массу, то пять-шесть раз в сутки. Димитрий ест плотно, старается включать в рацион больше углеводов (не ест только хлеб и картошку). Чаще всего выбирает плотный завтрак — овсянку с отварным мясом. Отказывается от сладких газированных напитков, заменяя их чаем с медом. В рационе присутствует и спортивное питание.

— У наших людей часто есть стереотип, что все спортсмены «сидят» на анаболиках (вещества, ускоряющие образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур. — Прим. ред.), едят какую-то гадость. Начинаются высказывания типа: «Умрешь от рака, станешь импотентом». Вот это слушать неприятно — и это от того, что мало кто знаком с темой спортивного питания.

«Перекладина нужна каждому мужчине»

Тренировка с GO.TUT.BY у Димитрия разминочная: «Детский лепет», — смеется стронгмен. Он уже готовится к турниру, который откроет сезон в следующем году. Раз в неделю занимается в гараже и два-три раза — в обычном зале.





— Гараж удобен тем, что тут есть место, где можно и пробежаться, и продышаться, — рассказывает атлет. — Конечно, зимой возникают сложности. Сразу нужно раздолбить лед и почистить снег, чтобы дорожку проложить, а потом только приступить к занятиям. Расчехлить все и вытянуть легко, а вот в конце тренировки затаскивать и компактно укладывать — очень тяжело. Особенно «чемоданы», которые весят по 100 кг каждый.

Заниматься в гараже можно более-менее комфортно: туалет с умывальником есть. Димитрий после тренировок часто ездит на Цнянку: купальный сезон практически не закрывает.

Силовой экстрим в Беларуси не очень популярен, признает председатель федерации. Для себя объясняет это так: тренировки в этом виде спорта статические (чего не скажешь о соревнованиях) — а большинству интереснее динамика, вот и выбирают, например, модный кроссфит. Да и вообще, силового экстрима в Беларуси боятся. Специализированного зала для занятий нет, а в обычной квартире этим спортом не позанимаешься. В домашних условиях максимум можно перекладину организовать:

— Но вообще-то перекладина дома нужна всем мужчинам, не только спортсменам, — уверен стронгмен.





А еще Димитрий убежден: людям нужно меньше времени тратить на виртуальную реальность — и больше на здоровый образ жизни.

— Тридцать лет назад не было так много залов, но были развиты уличные площадки. Люди по-другому проводили время, отдых был более активный. А сейчас себе нашли оправдание — все хотят после работы смотреть шоу и фильмы в интернете.

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