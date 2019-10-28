В районе площади Победы открылось кафе, которое работает почти круглосуточно

Источник материала: Tut.by

В районе площади Победы, на улице Киселева, 12 открылось кафе Boubbles. Проект пришел на смену итальянскому заведению Portofino, что работало на этом месте около пяти лет. Показываем интерьер нового места и заглядываем в меню.



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Кафе Portofino работало на улице Киселева с 2014 года и, признается директор, устарело. Именно поэтому проект закрыли и запустили на его месте Boubbles.

— Мы решили, что сделаем не просто косметический ремонт, а займемся полным ребрендингом. Тем, как все в итоге получилось, довольны. Дизайнеры хорошо поработали, получился хай-тек стиль, много неона. Но главное, вышло комфортно — этого мы сами не ожидали, — говорят в заведении.









Посадка нового кафе — это около 85 мест. Работать оно будет почти круглосуточно — с восьми до пяти утра. И позиционирует себя как место для pre и аfter-party — такая концепция появилась отчасти благодаря соседству с популярным ночным клубом Black House.

— Я бы сказал, что у Black House основное — это бар и дискотека. Там громкая музыка, а иногда хочется посидеть, пообщаться, покушать. У нас же — спокойно, большое меню. Так что тем, кто ехал в клуб, но понял, что все-таки не хочет шума, не нужно будет долго думать, куда двигаться дальше — все рядом.









Мы уточнили, не пугает ли владельцев заведения не самый успешный опыт других минских проектов, которые тоже позиционировали себя как места для pre и аfter-party, но в итоге закрылись.

— Нет, абсолютно. У нас уникальное заведение, таких в Минске очень мало. К тому же, у нас почти центр города, оживленная улица. Посмотрим, — резюмировал директор Boubbles.





Некоторые цены из основного меню

Салаты и закуски: греческий салат — 11 рублей, салат с утиной печенью — 14 рублей.

Горячие блюда: филе утки с апельсиновым соусом и пюре — 19 рублей, стейк из говядины с овощами — 24 рубля, запеченный судак с зеленью и свеклой — 18 рублей, бургер с картофелем фри и кетчупом — 18 рублей.

Десерты: мороженое с фундуком и сладкой клюквой — 7 рублей, торт фисташковый с малиной — 10 рублей.





До 8 ноября заведение работает в тестовом режиме с 10.00 до 00.00. После официального открытия время работы изменится, кафе будет работать с 8.00 до 05.00.

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