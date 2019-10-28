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Все для дома, ремонта и строительства легко и выгодно – MILE.BY

29.10.2019 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Все для дома, ремонта и строительства легко и выгодно – MILE.BY
Фото из открытых источников

Ремонт - это символ перемен!  Но затеяв эти перемены любой человек сталкивается с проблемой выбора нужных материалов. На рынке представлен большой ассортимент строительных и отделочных материалов. Оценить все разнообразие и выбрать оптимальный вариант - дело не из лёгких и требует больших, не только финансовых, но и временных затрат!

Мы поможем превратить этот утомительный процесс в легкий и творческий!  Для вашего удобства мы создали mile.by - интернет-магазин крупнейшей в Беларуси сети строительных гипермаркетов «Миля».  Всё что нужно для строительства, ремонта, отделочных работ, декора и садоводства вы найдете именно здесь. Более 40 000 товаров, 1000 брендов от известных отечественных и зарубежных производителей.

Не выходя из офиса или дома, используя удобную навигацию и систему поиска по сайту, вы можете с легкостью найти, выбрать и сравнить товары, узнать о них дополнительную информацию, промониторить цены.  Все это позволяет вам сделать заказ оперативно и без лишних хлопот.  И даже если вы ничего не знаете о материалах для ремонта, сделать выбор будет легко, так как постоянно на связи наши профессиональные онлайн-консультанты.

Всего несколько кликов и у вас заказан гипсокартон, шпатлевка, перфоратор, краска, обои, межкомнатные двери, ламинат и весь необходимый декор, а заботу о доставке и разгрузке мы возьмем на себя.

Оплату заказа Вы можете произвести как наличными при получении заказа, так и банковской картой онлайн или при получении заказа. А для организаций мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.

Кроме этого, вы можете совершить покупки в рассрочку по картам рассрочки “Халва” и “Карта покупок” при самовывозе товара.

Мы отвечаем за качество наших товаров. Вся продукция интернет-магазина mile.by имеет соответствующие сертификаты. При покупке в интернет-магазине ко всем товарам, имеющим гарантийные сроки, вам в обязательном порядке будет выдан гарантийный талон.

Интернет-магазин mile.by делает все, чтобы товары для дома, строительства и ремонта были доступны каждому жителю Беларуси!  Лучшие цены, акции и скидки, удобная и быстрая доставка, большой ассортимент, широкий каталог брендов, - мы не просто исполняем, мы предугадываем Ваши желания и мечты!

Все для дома, ремонта и строительства легко и выгодно – MILE.BY
 

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