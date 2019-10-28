Видео для самых стойких: парень решил сделать селфи с огромным кузнечиком, и это было ошибкой

Источник материала: Tut.by

Кузнечики бывают разные, в том числе довольно крупные. Например, дыбки, чья длина может достигать 12-ти сантиметров! Вряд ли бы вы захотели взять такого кузнечика в руки, и уже тем более вы бы не стали сажать его себе на лицо ради красивого снимка.

Всё дело в том, что крупные кузнечики имеют очень мощные челюсти, поэтому подпускать их к себе в принципе не стоит. Посмотрите видео, чтобы узнать, чем это может закончиться. Предупреждаем: ролик не для слабонервных!