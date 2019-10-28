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Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца
Источник материала: СТВ
Уже несколько лет подряд белорусские хирурги держат планку, выполняя сотни трансплантаций в год. В том числе и на базе РНПЦ «Кардиология».
Человеческое сердце – хрупкий мотор, который по разным причинам может дать роковой сбой. Операции по пересадке сердца в нашей стране начали делать в 2009 году. За эти годы на счету белорусских хирургов сотни подобных трансплантаций.
Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:
Лариса Рачок, заведующая 3-м кардиологическим отделением РНПЦ «Кардиология»:
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Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца
Уже несколько лет подряд белорусские хирурги держат планку, выполняя сотни трансплантаций в год. В том числе и на базе РНПЦ «Кардиология». О работе РНПЦ...
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