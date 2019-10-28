Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём республики

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турецкий народ отмечает 29 октября День республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





29 октября 1923 года после распада Османской империи, Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию независимой республикой. Традиционно, праздничные гуляния начинаются в стране ещё вечером 28 числа. Люди вывешивают флаги и устраивают красочные шествия.





Один раз в день шумная праздничная жизнь затихает, принимая участие в минуте молчания. Ближе к вечеру устраиваются фейерверки и выступления знаменитостей. С национальным праздником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.