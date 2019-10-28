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Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём республики

29.10.2019 16:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турецкий народ отмечает 29 октября День республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём республики

29 октября 1923 года после распада Османской империи, Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию независимой республикой. Традиционно, праздничные гуляния начинаются в стране ещё вечером 28 числа. Люди вывешивают флаги и устраивают красочные шествия.

Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём республики

Один раз в день шумная праздничная жизнь затихает, принимая участие в минуте молчания. Ближе к вечеру устраиваются фейерверки и выступления знаменитостей. С национальным праздником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Новости Турции. Турецкий народ отмечает 29 октября День республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  29 октября 1923 года после распада Османской...
 
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