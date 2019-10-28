10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая

Источник материала: СТВ

Спальня – это место отдыха и релаксации? Оказывается, не для всех. Эти комнаты не вызывут у вас приятные эмоции.

Фотоконкурс в Великобритании показал самые грязные спальни. Их хозяева не застилают кровать по утрам, не раскладывают вещи на места и не стараются выбрасывать мусор в урну, пишет Bed SOS Blog. Анна из Кендала получила звание победительницы.



Фото: bedsos.co.uk

Состояние комнаты очень зависит от ее жителя. Как меняются комнаты общежития после заселения студентов – здесь подробнее .



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk



Фото: bedsos.co.uk