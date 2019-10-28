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10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая

29.10.2019 16:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спальня – это место отдыха и релаксации? Оказывается, не для всех. Эти комнаты не вызывут у вас приятные эмоции.

Фотоконкурс в Великобритании показал самые грязные спальни. Их хозяева не застилают кровать по утрам, не раскладывают вещи на места и не стараются выбрасывать мусор в урну, пишет Bed SOS Blog. Анна из Кендала получила звание победительницы.

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

Состояние комнаты очень зависит от ее жителя. Как меняются комнаты общежития после заселения студентов – здесь подробнее

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Фото: bedsos.co.uk

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Спальня – это место отдыха и релаксации? Оказывается, не для всех. Эти комнаты не вызывут у вас приятные эмоции. Фотоконкурс в Великобритании показал самые...
 
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