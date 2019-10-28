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10 самых грязных спален. Посмотрите и расслабьтесь – ваша чистая
Источник материала: СТВ
Спальня – это место отдыха и релаксации? Оказывается, не для всех. Эти комнаты не вызывут у вас приятные эмоции.
Фотоконкурс в Великобритании показал самые грязные спальни. Их хозяева не застилают кровать по утрам, не раскладывают вещи на места и не стараются выбрасывать мусор в урну,
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Спальня – это место отдыха и релаксации? Оказывается, не для всех. Эти комнаты не вызывут у вас приятные эмоции. Фотоконкурс в Великобритании показал самые...
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