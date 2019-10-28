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Во время стройки в Китае рухнула парковка
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае во время строительных работ обрушилась автостоянка. Погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в провинции Гуйчжоу, на юго-западе страны. В момент ЧП на стройплощадке находились 14 рабочих. Трое смогли спастись. Ещё троих из-под завалов извлекли спасатели.
Сотрудники экстренных служб разбирают конструкции, чтобы добраться до тел погибших. Пострадавшие доставлены в больницу. Причины происшествия пока не названы.
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Новости Китая. В Китае во время строительных работ обрушилась автостоянка. Погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в...
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