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Во время стройки в Китае рухнула парковка

29.10.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае во время строительных работ обрушилась автостоянка. Погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во время стройки в Китае рухнула парковка

Инцидент произошёл в провинции Гуйчжоу, на юго-западе страны. В момент ЧП на стройплощадке находились 14 рабочих. Трое смогли спастись. Ещё троих из-под завалов извлекли спасатели.

Во время стройки в Китае рухнула парковка

Сотрудники экстренных служб разбирают конструкции, чтобы добраться до тел погибших. Пострадавшие доставлены в больницу. Причины происшествия пока не названы.

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Новости Китая. В Китае во время строительных работ обрушилась автостоянка. Погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент произошёл в...
 
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