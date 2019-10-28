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Россия откроет рынок для белорусской говядины

29.10.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Российский рынок для белорусской говядины должен быть открыт в ближайшее время. Договоренность достигнута на прошлой неделе на встрече в Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Россия откроет рынок для белорусской говядины

Россия откроет рынок для белорусской говядины

Напомним, ограничения Россельхознадзор ввёл весной текущего года. Также сегодня стало известно, что на уровне министерств договорились о поставках из Беларуси в Россию 320 тысяч тонн мяса в будущем году.

Россия откроет рынок для белорусской говядины


Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Будем исходить из договоренностей, тех объемов, которые мы планируем по увеличению производства животноводческой продукции на 2020 год в натуральном выражении. Исходя из этого будем формировать баланс. Я считаю, что ниже уровня этого года он не должен быть, будем планировать с определенным ростом.

Россия откроет рынок для белорусской говядины


Сегодня переговоры о сотрудничестве непосредственно между производителями ведутся на минской площадке. В столице проходит четвёртый экспортный форум «Беларусь мясная». Среди 400 участников – основные игроки мясного рынка Беларуси и России.

Россия откроет рынок для белорусской говядины

Елизавета Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков России:
У белорусских продуктов очень высокий лимит доверия со стороны российских потребителей. Белорусское – воспринимается как качественное, сделанное с душой, почти домашнее. Поэтому, я думаю, вы здесь будете занимать свою нишу.

Россия откроет рынок для белорусской говядины

Российская сторона предлагает вместе работать над экспортом мяса на рынки Китая. Кстати, один из белорусских мясокомбинатов за 2018 год увеличил поставки продукции в Поднебесную в 18 раз. В целом же наша страна экспортирует каждую четвёртую тонну мясной продукции.

Люди в материале: Анатолий Хотько, Елизавета Лучкина
 
 
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Новости Беларуси. Российский рынок для белорусской говядины должен быть открыт в ближайшее время. Договоренность достигнута на прошлой неделе на встрече в...
 
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