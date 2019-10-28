|
Россия откроет рынок для белорусской говядины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Российский рынок для белорусской говядины должен быть открыт в ближайшее время. Договоренность достигнута на прошлой неделе на встрече в Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, ограничения Россельхознадзор ввёл весной текущего года. Также сегодня стало известно, что на уровне министерств договорились о поставках из Беларуси в Россию 320 тысяч тонн мяса в будущем году.
Елизавета Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков России:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Российский рынок для белорусской говядины должен быть открыт в ближайшее время. Договоренность достигнута на прошлой неделе на встрече в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)