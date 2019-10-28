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Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучшие среди 189 участников. Команда Беларуси завоевала первое место на международном состязании по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge. Конкурс прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его условиям, участникам было необходимо очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов. Кроме технической составляющей, жюри оценивало и умение ребят работать в команде.
Нашу страну в Арабских Эмиратах представляли трое школьников и двое студентов. Это ученики гимназий, лицеев. А также БГУ и БГУИРа.
FIRST Global Challenge – это международное соревнование по робототехнике. Конкурс ежегодно собирает молодых разработчиков. В этом году он впервые прошел не в Северной Америке, а на Аравийском полуострове.
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Новости Беларуси. Лучшие среди 189 участников. Команда Беларуси завоевала первое место на международном состязании по робототехнике и программированию FIRST Global...
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