ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge

29.10.2019 15:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшие среди 189 участников. Команда Беларуси завоевала первое место на международном состязании по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge. Конкурс прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge

По его условиям, участникам было необходимо очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов. Кроме технической составляющей, жюри оценивало и умение ребят работать в команде.

Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge

Нашу страну в Арабских Эмиратах представляли трое школьников и двое студентов. Это ученики гимназий, лицеев. А также БГУ и БГУИРа.

Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge

FIRST Global Challenge – это международное соревнование по робототехнике. Конкурс ежегодно собирает молодых разработчиков. В этом году он впервые прошел не в Северной Америке, а на Аравийском полуострове.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Лучшие среди 189 участников. Команда Беларуси завоевала первое место на международном состязании по робототехнике и программированию FIRST Global...
 
Новости дня
Новости разные
 
150 магазинов и вложения более 100 миллионов долларов. В Минске открывается американский ТЦ Palazzo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика