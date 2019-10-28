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«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе

29.10.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разобраться в самых сложных вопросах белорусов. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 октября рассказать о своих проблемах к инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу пришли жители Городкского района.

«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе

И хотя обращений в местный райисполком за последний год стало меньше на четверть (это хороший показатель работы власти), некоторые нерешённые вопросы остаются. ЖКХ, дороги, организация транспортного сообщения и торговли, благоустройство – у каждого своя боль. Важно уметь слышать людей – уверен помощник Президента.

«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Нужно рассматривать с позиции того, как помочь человеку – это в основе. Но помочь нужно на законном уровне, не просто так. Потому что люди, которые оказывают эту помощь или поддержку в государственной организации, должны нести отчет в соответствии с законодательством по своей деятельности.

«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе

Личные приемы граждан проходят также в Барановичах и Светлогорске. А 1 ноября с жителями Россонов пообщается глава Администрации Президента. С Натальей Кочановой уже изъявили желание встретиться 30 человек.

Люди в материале: Анатолий Линевич
 
 
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Новости Беларуси. Разобраться в самых сложных вопросах белорусов. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов, сообщили в программе Новости...
 
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