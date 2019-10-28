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«Это позволило ей вырастить детей». Что стало с пациенткой, которой впервые в Беларуси пересадили сердце

29.10.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов¸ведущий СТВ:
Сколько люди живут с пересаженным сердцем, в среднем?

Мрочек о донорстве: «Более высоким уровнем, что ли, оценки гуманности общества является презумпция несогласия»

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Мировой опыт показывает, что порядка 20 лет. Но у нас ещё нет такого срока, потому что у нас трансплантация сердца началась – первая трансплантация произведена в 2009 году. Женщина, которой пересадили сердце впервые… Это была удачная операция.

Я хорошо помню этот период, когда все очень волновались, когда, наконец-то, сообщили об этом в прессу, как вся республика волновалась за её состояние. Вот эти 5 лет, которые она прожила с пересаженным сердцем – она умерла от онкологии, сердце как раз работало нормально, это позволило ей, всё-таки, вырастить детей, быть мамой на протяжении 5 лет и выполнить свою социальную функцию.

Ну, пускай это недолго, но это, всё-таки, шанс на какие-то годы, которые она явно не прожила бы, если бы этой операции не было.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях». Вадим Щеглов¸ведущий СТВ:Сколько люди живут с пересаженным сердцем, в среднем? Мрочек о донорстве: «Более...
 
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