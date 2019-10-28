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«Это позволило ей вырастить детей». Что стало с пациенткой, которой впервые в Беларуси пересадили сердце
Источник материала: СТВ
Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе
Вадим Щеглов¸ведущий СТВ:
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Ну, пускай это недолго, но это, всё-таки, шанс на какие-то годы, которые она явно не прожила бы, если бы этой операции не было.
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«Это позволило ей вырастить детей». Что стало с пациенткой, которой впервые в Беларуси пересадили сердце
Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях». Вадим Щеглов¸ведущий СТВ:Сколько люди живут с пересаженным сердцем, в среднем? Мрочек о донорстве: «Более...
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