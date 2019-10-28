﻿ Мрочек о донорстве: «Более высоким уровнем, что ли, оценки гуманности общества является презумпция несогласия». 21.by
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Мрочек о донорстве: «Более высоким уровнем, что ли, оценки гуманности общества является презумпция несогласия»

29.10.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Донорство – тоже достаточно интересная сфера. Ещё некоторое время назад в Беларуси было сложно себе представить возможность донорства. Сегодня пересаживают, в том числе, и сердце. И потом мы видим, как Ваши пациенты вместе с вашими же кардиохирургами соревнуются на скорость в бассейне – кто быстрее проплывёт 100-метровку. Уникально! Во всём мире существует презумпция согласия, когда человек автоматически после смерти может стать донором. И его согласие не требуется, если он не напишет какое-то заявление. Этическая сторона этого вопроса: как удаётся соблюдать баланс?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Знаете, вообще, во всём мире я бы не сказал, что везде презумпция согласия. Есть страны, где презумпция несогласия.

«Это позволило ей вырастить детей». Что стало с пациенткой, которой впервые в Беларуси пересадили сердце

Вадим Щеглов:
В некоторых странах, в том числе, и в Беларуси.

Мрочек о донорстве: «Более высоким уровнем, что ли, оценки гуманности общества является презумпция несогласия»

Александр Мрочек:
В Беларуси презумпция согласия.  Но в Соединенных Штатах Америки – несогласия. И там достигается согласие каким образом: «А ты хочешь получить права – ты попадаешь, вождение автомобилем или самолетом – ты попадаешь в зону риска. Ну-ка напиши, пожалусйта, согласие, что ты и твои органы могут быть востребованы. И ты, собственно, не возражаешь против этого». Конечно, можно так сказать, какой-то элемент давления на пациента, но, тем не менее, вопрос донорства – это очень серьёзный вопрос. И, конечно, более высоким уровнем, что ли, оценки гуманности общества является презумпция несогласия. Почему? Потому что если много доноров, значит много людей, которые соглашаются с тем, что ты после своей смерти можешь конкретно пациенту помочь.

В нашей республике, я считаю, на сегодня очень хорошая законодательная база. Она позволила быстрыми темпами, действительно, развиться трансплантологии как науке и как практике. И реально оказана помощь очень многим людям, которые ранее её просто получить не могли.

Но надо понимать, что трансплантация – это, всё-таки, достаточно тяжёлая операция. Она, да, улучшает качество жизни пациента. Но и пациент находится в некоторых рамках, связанных с приёмом лекарственных препаратов, постоянным контролем. Чтобы не отторгалось сердце, надо вовремя найти вот эту золотую середину. И должен сказать, что препараты, которые используются – они существенно подавляют иммунитет. Поэтому риски инфекционных заболеваний, онкологических заболеваний могут у этой категории возрастать.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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