Труппа Большого театра просит не увольнять директора Гридюшко

Источник материала: Аргументы и факты

Обращаясь к главе государства, авторы письма говорят о том, что «обязаны донести правдивую информацию о мнении работников театра по поводу сложившейся ситуации».

В открытом письме представители Большого театра сообщают о том, что «в понедельник, 28 октября 2019 года, состоялась встреча ведущих солистов, а также руководителей творческих коллективов театра – оперы, балета, хора, оркестра – с министром культуры Республики Беларусь Бондарем Юрием Павловичем, во время которой было объявлено, что с 5 ноября 2019 года в Большом театре будет новый генеральный директор».

Также в открытом письме уточняется, что в Министерство культуры были приглашены все, кто подписал открытое письмо президенту, в котором 60 ведущих артистов театра обратились с просьбой о продлении контракта нынешнему генеральному директору НАБТ оперы и балета Гридюшко В.П.

«Министр культуры так и не сформулировал причину, по которой не продлевается контракт с нынешним генеральным директором, - также следует из письма. - Из беседы мы также не смогли понять, знаете ли вы о нашем открытом письме, в котором мы выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией, поскольку никого из представителей Администрации президента Республики Беларусь на этой встрече не было. Зато создалось впечатление, что в Министерстве не владеют достоверной информацией о жизни театра, располагают неверными сведениями об атмосфере, царящей в нем».

Обращаясь к главе государства, авторы письма говорят о том, что «обязаны донести правдивую информацию о мнении работников театра по поводу сложившейся ситуации».

Также в письме сообщается о том, что к открытому письму в защиту генерального директора Гридюшко В. П., написанному ранее, пожелали присоединиться артисты хора, оркестра и производственных цехов театра.