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Россельхознадзор назвал четыре белорусских предприятия, использующих ложный транзит

29.10.2019 15:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор назвал четыре белорусских предприятия, использующих ложный транзит

Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан транзитом через территорию России.

В результате проведения анализа информационных систем Россельхознадзора выявлены новые  белорусские компании – посредники, которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Казахстан.

Это предприятия ООО «АгроМиссия Трейд», ЧТУП «Биорам», ООО «Полезная говядина», а также предприятие-производитель  ОАО «Волковысский мясокомбинат», выступающее в качестве отправителя продукции в адреса казахских получателей.

В связи с этим Россельхознадзор c 30 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками и предприятием-производителем через территорию Российской Федерации в адреса казахстанских, армянских хозяйствующих субъектов.

 
 
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Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан транзитом через территорию России.
 
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