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Как в былые времена: Лукашенко требует завершить уборочную к 7 ноября

29.10.2019 16:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко устроил разнос аграриям, потребовав завершить осенние полевые работы к седьмому ноября.

Об этом он заявил 29 октября, заслушивая доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг.

«Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь», - сказал он, отметив, что отдыхать надо будет после прихода зимы, а сейчас надо работать.

Лукашенко подчеркнул, что работы надо завершить к седьмому ноября.

«Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал (к 7 ноября. - Прим.). Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено (якобы все свезено, по информации). Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю», - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на сохранение урожая картофеля и предостерег от повышения цен на гречку из-за неурожая.

 
 
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Александр Лукашенко устроил разнос аграриям, потребовав завершить осенние полевые работы к седьмому ноября.
 
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