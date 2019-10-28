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Что надо знать белорусам в связи с переходом стран-соседей на зимнее время

29.10.2019 16:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что надо знать белорусам в связи с переходом стран-соседей на зимнее время
Фото из открытых источников

В ночь на 27 октября Литва, Латвия, Польша и Украина перевели стрелки на один час назад. Осталось одинаковым время в Москве и Минске. С Литвой, Латвией и Украиной разница во времени составляет один час, с Польшей – два часа. Эту информацию надо учитывать всем, кто планирует отправляться за рубеж.

Так, на зимнее расписание перешла «Белавиа». Новое расписание движения самолетов будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно. 

«В приближающемся сезоне активного зимнего отдыха мы рады предложить нашим пассажирам рейсы по популярным направлениям вблизи европейских горнолыжных склонов: Львов, Тбилиси, а также наше новое направление – Мюнхен. Прямой рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска в Мюнхен позволит с удобством добраться до Тироля, отправную точку к зонам катания Фюсен и Иннсбрук. В то же время оба города предлагают массу возможностей для увлекательных семейных уикендов, - рассказал генеральный директора авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

В зимнем сезоне планируется продолжение выполнения рейсов летнего расписания в Шереметьево 2 раза в день, а также Таллин и Мюнхен – 4 рейса в неделю. Полеты в столицу Молдовы будут выполняться ежедневно, сообщается на сайте перевозчика. 

В сравнении с сезоном «Зима-2018/2019» авиакомпания планирует увеличение количества рейсов в Батуми, Лондон и Будапешт до 4 в неделю, Тбилиси - до 11 рейсов в неделю, Баку – до 5 рейсов, Сочи – до 3 рейсов. Полеты в Ригу, Берлин и Стамбул будут выполняться 6 раз в неделю, в Вильнюс – 8. Всего в зимнем сезоне планируется увеличение частот по 11 направлениям.

Также в новом зимнем расписании «Белавиа» будет выполнять чартерные рейсы на курорты Египта из Минска и из всех областных аэропортов республики: Бреста, Гродно, Могилева, а также из Гомеля. Будет продолжено выполнение чартерных программ из Минска в Дубай. 

Железная дорога

Актуальное расписание утренних поездов по маршруту "Минск-Вильнюс": отправление в 7.35, прибытие в 9.05; отправление в 8.13, прибытие в 10.50. Расписание дневных и вечерних поездов по маршруту "Вильнюс — Минск: 15.05 – 19.00, 18.30 – 22.00, 20.15 – 00.49.

Поезд из Минска в Киев отправляется в 22.40 и прибывает в 07.52, в свою очередь обратный поезд выезжает из Киева в 21.09 и прибывает в 08.38. 

Поезд, следующий из Минска в Варшаву с пересадкой в Бресте отправляется в 10.55 и прибывает в Брест в 14.31. Время пересадки составляет 52 минуты. В 15.23 поезд отбывает из Бреста и приезжает в Варшаву в 17.39. 

Обратный маршрут: отправление из Варшавы в 08.21, прибытие в Брест в 14.49, отправление из Бреста в 15.15, прибытие в Минск в 18.47. 

Кстати!

В Беларуси переход на сезонное время в 2011 году был отменён согласно Постановлению Совета министров от 15 сентября 2011 года №1229. В том же году переводить стрелки перестали и в России. В конце 2014 года россияне вернули зимнее время, а Беларусь осталась жить в «лете».  

В Евросоюзе до сих пор не утихают споры о целесообразности перевода стрелок часов. Многие выступают за отмену перехода на зимнее и летнее время ввиду негативного влияния от такого процесса на здоровье человека.  

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Большинство стран-соседей Беларуси перешло на зимнее время. Разбираемся, что это означает для путешественников из Беларуси. Как меняется расписание движения...
 
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