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Хайпанём по лёгкому, или Как некоторые используют выборы, чтобы заработать очки

29.10.2019 15:56 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Выборы привлекают повышенное внимание всего общества. Однако если большинство людей понимает важность электоральной кампании для будущего своей страны, то находятся те, кто в первую очередь воспринимает выборы как возможность получить легкую рекламу себя любимого.

Собственно, ничего зазорного в том, чтобы стать «звездой экрана», нет. Все мы с большим уважением относимся к спортсменам, которые добиваются побед, прославляя тем самым себя и свою страну. С интересом следим мы и за успехами артистов, сумевших покорить сердца тысяч зрителей. А разве не заслужена слава теми, кто достиг значимых результатов в труде, сделал научное открытие, написал книгу?.. Совсем другое дело, когда хайп (нездоровый ажиотаж) пытаются создать на достижениях весьма сомнительных: например, разрисовав всё тело татуировками или выскочив обнаженным на футбольное поле. Позволим себе поставить в один ряд с такими «хайперами» и тех, кто лезет в политику только для того, чтобы его имя зазвучало.

Думают ли такие «кандидаты» о нуждах избирателей, знают ли об их чаяниях и ожиданиях от парламентариев? Ничего подобного.

Нынешняя избирательная кампания в Барановичах выдалась как никогда активной. Стать народными избранниками в Барановичах решили сразу 15 человек – столько горожан подало документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты.

Некоторые так спешили в окружные комиссии, что не удосужились даже изучить избирательный кодекс. Например, один из постоянных участников избирательной кампании подал документы на выдвижение себя от общественного объединения. Закон же предполагает возможность выдвижения от трудовых коллективов, путем сбора подписей, или от партий.

А может, и не спешил вовсе этот «кандидат», а изначально планировал подать документы с нарушением, чтобы не быть зарегистрированным, а после в полный голос возмущаться тем, что, дескать, нарушили его права.

Среди тех, кто стремится стать кандидатом в депутаты, есть и совсем уж старательные граждане. Видимо, так им хочется стать частью избирательной кампании, что они также подали документы и на включение себя в списки членов участковых избирательных комиссий! И двое из них уже являются членами этих комиссий.

Быть одновременно и кандидатом, и членом комиссии? Интересно, как согласуется такое положение дел с борьбой этих самых граждан за честность и прозрачность выборов? Думается, умные люди без труда дадут ответ на этот почти риторический вопрос.

Окружные комиссии тем временем проводят проверку поданных документов. Скоро станет известно, кто из потенциальных кандидатов продолжит избирательную гонку.

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Выборы привлекают повышенное внимание всего общества. Однако если большинство людей понимает важность электоральной кампании для будущего своей страны, то...
 
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