|
Службе охраны – 67!
29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Вчера в актовом зале Хотимского РОВД прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования службы охраны МВД РБ. Перед собравшимися выступил вриод начальника Хотимского РОВД Дмитрий Семочкин.
Поздравляя присутствующих с профессиональным праздником, Дмитрий Николаевич отметил, что это не только торжественная дата, но и время, когда необходимо дать принципиальную оценку эффективности работы, честно сказать себе, насколько предпринятые усилия позволили добиться выполнения задач, которые поставлены как Президентом Республики Беларусь, так и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Слова особой признательности он выразил матерям, женам и дочерям сотрудников, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют с ними успех и возникающие проблемы, с волнением и тревогой ждут со службы.
Дмитрий ЛЕОНИДОВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в актовом зале Хотимского РОВД прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования службы охраны МВД РБ. Перед собравшимися выступил вриод...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)