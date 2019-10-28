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Службе охраны – 67!

29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Вчера в актовом зале Хотимского РОВД прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования службы охраны МВД РБ. Перед собравшимися выступил вриод начальника Хотимского РОВД Дмитрий Семочкин.

Поздравляя присутствующих с профессиональным праздником, Дмитрий Николаевич отметил, что это не только торжественная дата, но и время, когда необходимо дать принципиальную оценку эффективности работы, честно сказать себе, насколько предпринятые усилия позволили добиться выполнения задач, которые поставлены как Президентом Республики Беларусь, так и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Слова особой признательности он выразил матерям, женам и дочерям сотрудников, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют с ними успех и возникающие проблемы, с волнением и тревогой ждут со службы.
Традиционно под занавес мероприятия были отмечены лучшие сотрудники Департамента охраны. За достигнутые результаты в служебной деятельности и в связи с Днём образования службы охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь Благодарность отдела внутренних дел Хотимского райисполкома объявлена: Денису Карпечкину, милиционеру группы задержания роты милиции Климовичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь; Андрею Тамуленису, милиционеру группы задержания роты милиции Климовичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь; Вячеславу Ковалеву милиционеру роты милиции Климовичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь; Дмитрию Бардышеву, милиционеру роты милиции Климовичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ.
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Вчера в актовом зале Хотимского РОВД прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования службы охраны МВД РБ. Перед собравшимися выступил вриод...
 
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