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В деревню едет автолавка

29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В крупных городах человеку голову не надо ломать, где и что купить — магазинов много, и чуть ли не ежедневно новые открываются. А вот что делать жителям малых деревень или хуторов, где магазин давно закрыли, а супермаркет или даже мизерный торговый киоск там никогда не откроется — невыгодно. В такой глубинке сейчас свой метод торговли, к которому люди привыкли, как к часам. Сегодня (в понедельник, прим. авт.) отправляемся со второй автолавкой Хотимского РайПО в путешествие по району.

– Рабочий день нашей автолавки начинается точно также как и многих других, – рассказывает Ирина Самусева (на фото), продавец автолавки Хотимского РайПО. – Утром загружаемся еще теплым хлебом на хлебозаводе, на складах пополняем запас свежего молока, фруктов и овощей, колбасных и мясных изделий, собираем заказы покупателей и выдвигаемся в путь. Сегодня наш торговый маршрут начинается в деревне Ольшов и закончится ближе к вечеру в Бруевке.
Если в деревне Ольшов еще более-менее многолюдно, то в Молуновке «супермаркет» на колесах встречает только 5 человек. Однако и таким малочисленным покупателям наше РайПО с готовностью и с радостью оказывает свои услуги. Дальнейший путь лежит в деревушку Василевка.
Владимир Хололов, водитель «передвижной» торговой точки, привычными движениями поднимает щит со стены автолавки и автомобильный фургон превращается в торговый ларек, внутри которого полки с продуктами, холодильник и оборудование, необходимое для торговли.
– Кроме необходимых продовольственных товаров мы продаем такие необходимые товары, как стиральный порошок, лампочки, полотенца и многое другое, – рассказывает продавец. — Как ни крути, но в автомагазине невозможно собрать все необходимое для хозяйства, — объясняет Ирина Самусева. — А как быть пожилым людям в маленьких деревушках? Они делают заказы, мы их комплектуем и привозим. В сезон заказывают сельхозинвентарь, можем привезти велосипед, холодильник, снеговую лопату – одним словом делаем все, чтобы покупатель остался доволен.
Пока беседуем с Ириной Васильевной к автолавке подтягиваются первые покупатели. Передвижной магазин приезжает в Василевку 2 раза в неделю, поэтому сельчане закупаются основательно. Хлеб, молоко, крупы, мясо, сыр, рыба, колбасы, конфеты и печенье — стандартная закупка. Несмотря на то, что на улице сегодня холодно, пользуется спросом мороженое. Кто-то в небольшой очереди разрекламировал рецепт блинов на пахте – и сегодня этот молочный продукт стал хитом продаж.
Торговля идет бойко, очередь рядеет на глазах. Вот и последний покупатель обслужен. Однако сельские жители не спешат расходиться – обсуждают последние новости. Подхожу к ним узнать, довольны ли графиком работы автолавки, продавцом, ассортиментом и качеством товара.
– Я не знаю, как бы мы здесь жили, если бы не автомагазин. До Хотимска добираться далеко, — говорит одна из покупательниц, тем самым выражая мнение всех собравшихся. — А здесь всегда необходимое есть, все свежее, продавщица приветливая, а главное, честная, никогда не обманет!
Действительно, время показало, что автолавки давно уже стали прекрасной заменой стационарных магазинов и получили высокую оценку местных жителей, особенно пожилых людей. Им нравятся отзывчивые, добрые продавцы, относящиеся к старикам как к своим родителям, готовые приехать в любую погоду. А магазин на колесах всегда будет желанным гостем в Хотимской глубинке.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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В крупных городах человеку голову не надо ломать, где и что купить — магазинов много, и чуть ли не ежедневно новые открываются. А вот что делать жителям малых...
 
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