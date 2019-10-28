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Александр Погарский: «Деньги можно заработать и у нас, не выезжая в далекие края»
29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На просьбу подсказать фамилию толкового работника животноводческой отрасли, который бы еще не был обласкан вниманием прессы, заместитель начальника райсельхозпрода Татьяна Мамлиенко моментально отреагировала: «Александр Погарский из ОАО «Хотимский Технокомплекс» занимается обрезкой и лечением копыт животных. Самоучка, специального образования не получал, но если не обращать внимания на отсутствие диплома об окончании сельскохозяйственного учебного заведения, а смотреть на результаты работы, отношение к ней, то с полным основанием можем говорить, как о сформировавшемся враче-ортопеде».
Найти такого специалиста не просто, как и научить человека с ноля этому важнейшему делу. Консультантов много, но нет рук, которые будут дело делать. Что такое хромая корова? По экономике – это минус одна тонна молока в год. И надо понимать, что хромота практически не лечится. Можно поддержать ее некоторое время на антибиотиках, применить мази, но задача специалистов – не допустить заболевания конечностей.
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На просьбу подсказать фамилию толкового работника животноводческой отрасли, который бы еще не был обласкан вниманием прессы, заместитель начальника...
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