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Александр Погарский: «Деньги можно заработать и у нас, не выезжая в далекие края»

29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На просьбу подсказать фамилию толкового работника животноводческой отрасли, который бы еще не был обласкан вниманием прессы, заместитель начальника райсельхозпрода Татьяна Мамлиенко моментально отреагировала: «Александр Погарский из ОАО «Хотимский Технокомплекс» занимается обрезкой и лечением копыт животных. Самоучка, специального образования не получал, но если не обращать внимания на отсутствие диплома об окончании сельскохозяйственного учебного заведения, а смотреть на результаты работы, отношение к ней, то с полным основанием можем говорить, как о сформировавшемся враче-ортопеде».

Найти такого специалиста не просто, как и научить человека с ноля этому важнейшему делу. Консультантов много, но нет рук, которые будут дело делать. Что такое хромая корова? По экономике – это минус одна тонна молока в год. И надо понимать, что хромота практически не лечится. Можно поддержать ее некоторое время на антибиотиках, применить мази, но задача специалистов – не допустить заболевания конечностей.
Александр Погарский уверенно берет корову в «оборот» и та, на удивление, послушно следует командам парня. Ортопедический станок закрыт, по очереди фиксируются конечности, с помощью болгарки и некоторых других инструментов животному наводится педикюр.
– Это самая простая операция, – рассказывает Александр. – Сложнее, когда необходимо лечение. После него животное отправляется в отдельное стойло-место, чтобы «не запачкать» обработанные копыта. А потом надо еще за ним и наблюдать, иначе весь труд пропадет впустую. Полтора года в этом ремесле, мне нравится, и зарплата, о которой наверняка хотите спросить, устраивает. За каждую операцию своя расценка. Человек должен знать, сколько сделал, столько и получишь. В общем, деньги можно заработать и у нас, не выезжая в далекие края, если работать головой и руками.
Лучший вариант, конечно, чтобы работа производилась вдвоем. Но, как известно, ветеринаров и работников не хватает. Важно, что он любит свое новое дело, не пасует перед трудностями. Например, на молочно-товарном комплексе «Ольшов-2» около 668 коров, из них, как рассказал его начальник Сергей Пивченко, только у десятка коров копытная болезнь. А это уже показатель профессионализма человека, занимающегося лечением этого заболевания.

 
 
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На просьбу подсказать фамилию толкового работника животноводческой отрасли, который бы еще не был обласкан вниманием прессы, заместитель начальника...
 
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