ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Льноводы подтвердили свой высокий класс!

29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Бывая в деревне на малой родине, в частности, во время отпуска, за продуктами отправляюсь к автомагазину. Редко бывает, чтобы многодетная мать, баба Надя «не заводила старую пластинку» на тему благосостояния ее детей и внуков. Кто из них имеет машину и какой марки, у кого квартира, и главное, в областном центре или столице. Некоторых немногочисленных односельчан это повторение несколько напрягает, но оно объяснимо. Масло масляное, однако им кашу, как говорится, не испортишь.
Надеюсь, наша «пластинка» вам придется по душе. А поговорим о льноводах. Проезжая мимо шох ОАО «Хотимский льнозавод», радуется глаз. Во-первых, полная их заполняемость. Во-вторых, во всем аккуратность. Рулон к рулону, таблички на секциях с качественными и другими характеристиками заготовленной льнотресты. На завод можно в любое время вести любую делегацию и не краснеть, не стыдиться. Территория убрана, хорошо оборудованы бытовые помещения, толково организована работа, отмечается высокое качество продукции. Мы гордимся этим предприятием.
По финансово-хозяйственным показателям деятельности Хотимский льнозавод занимает 5-е место среди льнозаводов республики, а их насчитывается 21. Пять лет назад их было 46. Горецкий льнозавод на первом месте, Мстиславский – третий, Шкловский – восьмой. Причем трое первых не прошли модернизацию. Льноводы области не стали откладывать в долгий ящик чествование лучших ее представителей и впервые собрались в областном Дворце культуры, чтобы наградить и поздравить своих коллег, обобщить результаты и подвести итоги года.

Справка: общий объем заготовленной Хотимским льнозаводом льнотресты– 4193 тонны; средняя урожайность – 38,1 ц/га; средний номер – 0,87; заготовлено льноволокна – 1344 тонны; урожайность льноволокна 12,2 ц/га.

О высоком статусе мероприятия говорит и список участвовавших в нем представителей власти во главе с председателем облисполкома Леонидом Зайцем. Да и в ходе награждения музыкальные подарки виновникам торжества дарили известные артисты и ансамбли.
Леонид Заяц с удовлетворением отметил, что в этом году весь выращенный урожай собран в сжатые сроки.
– Большой задел для этого сделали в прошлом году, в текущем – усилили: приобрели необходимое количество минеральных удобрений, топлива, отремонтировали технику, дооснастили парк. Все это было сделано для того, чтобы богатство, которое мы вырастили, можно было своевременно убрать, положить на хранение, запустить в дальнейшем на переработку. Нам это удалось. Заготовлено льнотресты почти 28 тысяч тонн при средней урожайности 33 центнера с гектара. Средний номер по области – 0,9. Убрали весь лен без потерь, чтобы полностью обеспечить загрузку всех мощностей, ритмичную работу наших четырех заводов.
Председатель облисполкома отметил, что достигнутые результаты заслуживают уважения и благодарности, но на этом успокаиваться и останавливаться нельзя. У льноводов области есть огромные резервы. Надо только вложить умения и старания.
Леонид Заяц также сообщил, что в 2020 году появится дополнительная номинация в льноводческой сфере по итогам соревнования в аграрной отрасли – на празднике «Дажынкі» предприятие-победитель получит Переходящее знамя трудового соперничества.
Почетными грамотами и Благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкома, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, Республиканского профессионального союза работников агропромышленного комплекса и его областной организации награждены десятки лучших и опытных работников отрасли.
Среди них и хотимчане: мастер по сырью Надежда ГАВРИЛЕНКО, оператор поточной линии (бригадир) смены №1 Олег ЗАЙЦЕВ, машинист сельскохозяйственного производства Евгений МИНЧЕНКО, сортировщик длинного волокна Ольга ЗУБАРЬ, тракторист Виктор ДОРОНЬКИН, слесарь-ремонтник Николай ШЛАГОВ.
Как рассказал директор льнозавода Николай Курзенков, сегодня стоит задача подготовить серьезную материально-техническую базу для будущего года. Идет дефектовка техники, будет организован ее ремонт. Завершен подъем зяби.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывая в деревне на малой родине, в частности, во время отпуска, за продуктами отправляюсь к автомагазину. Редко бывает, чтобы многодетная мать, баба Надя «не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика