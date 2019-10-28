Льноводы подтвердили свой высокий класс!

Источник материала: Новости Хотимска

Бывая в деревне на малой родине, в частности, во время отпуска, за продуктами отправляюсь к автомагазину. Редко бывает, чтобы многодетная мать, баба Надя «не заводила старую пластинку» на тему благосостояния ее детей и внуков. Кто из них имеет машину и какой марки, у кого квартира, и главное, в областном центре или столице. Некоторых немногочисленных односельчан это повторение несколько напрягает, но оно объяснимо. Масло масляное, однако им кашу, как говорится, не испортишь.

Надеюсь, наша «пластинка» вам придется по душе. А поговорим о льноводах. Проезжая мимо шох ОАО «Хотимский льнозавод», радуется глаз. Во-первых, полная их заполняемость. Во-вторых, во всем аккуратность. Рулон к рулону, таблички на секциях с качественными и другими характеристиками заготовленной льнотресты. На завод можно в любое время вести любую делегацию и не краснеть, не стыдиться. Территория убрана, хорошо оборудованы бытовые помещения, толково организована работа, отмечается высокое качество продукции. Мы гордимся этим предприятием.

По финансово-хозяйственным показателям деятельности Хотимский льнозавод занимает 5-е место среди льнозаводов республики, а их насчитывается 21. Пять лет назад их было 46. Горецкий льнозавод на первом месте, Мстиславский – третий, Шкловский – восьмой. Причем трое первых не прошли модернизацию. Льноводы области не стали откладывать в долгий ящик чествование лучших ее представителей и впервые собрались в областном Дворце культуры, чтобы наградить и поздравить своих коллег, обобщить результаты и подвести итоги года.

Справка: общий объем заготовленной Хотимским льнозаводом льнотресты– 4193 тонны; средняя урожайность – 38,1 ц/га; средний номер – 0,87; заготовлено льноволокна – 1344 тонны; урожайность льноволокна 12,2 ц/га.

О высоком статусе мероприятия говорит и список участвовавших в нем представителей власти во главе с председателем облисполкома Леонидом Зайцем. Да и в ходе награждения музыкальные подарки виновникам торжества дарили известные артисты и ансамбли.

Леонид Заяц с удовлетворением отметил, что в этом году весь выращенный урожай собран в сжатые сроки.

– Большой задел для этого сделали в прошлом году, в текущем – усилили: приобрели необходимое количество минеральных удобрений, топлива, отремонтировали технику, дооснастили парк. Все это было сделано для того, чтобы богатство, которое мы вырастили, можно было своевременно убрать, положить на хранение, запустить в дальнейшем на переработку. Нам это удалось. Заготовлено льнотресты почти 28 тысяч тонн при средней урожайности 33 центнера с гектара. Средний номер по области – 0,9. Убрали весь лен без потерь, чтобы полностью обеспечить загрузку всех мощностей, ритмичную работу наших четырех заводов.

Председатель облисполкома отметил, что достигнутые результаты заслуживают уважения и благодарности, но на этом успокаиваться и останавливаться нельзя. У льноводов области есть огромные резервы. Надо только вложить умения и старания.

Леонид Заяц также сообщил, что в 2020 году появится дополнительная номинация в льноводческой сфере по итогам соревнования в аграрной отрасли – на празднике «Дажынкі» предприятие-победитель получит Переходящее знамя трудового соперничества.

Почетными грамотами и Благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкома, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, Республиканского профессионального союза работников агропромышленного комплекса и его областной организации награждены десятки лучших и опытных работников отрасли.

Среди них и хотимчане: мастер по сырью Надежда ГАВРИЛЕНКО, оператор поточной линии (бригадир) смены №1 Олег ЗАЙЦЕВ, машинист сельскохозяйственного производства Евгений МИНЧЕНКО, сортировщик длинного волокна Ольга ЗУБАРЬ, тракторист Виктор ДОРОНЬКИН, слесарь-ремонтник Николай ШЛАГОВ.

Как рассказал директор льнозавода Николай Курзенков, сегодня стоит задача подготовить серьезную материально-техническую базу для будущего года. Идет дефектовка техники, будет организован ее ремонт. Завершен подъем зяби.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ