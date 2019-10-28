Мероприятие по психологии прошло в СШ №2

Источник материала: Новости Хотимска

Психологическое просвещение или психопрофилактика занимает особое место среди основных видов деятельности воспитательной работы в школе.

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся является основой первичной профилактики асоциального поведения. Данная профилактика должна быть направлена на развитие у подростков ответственности за собственную жизнь и формирование толерантных, конструктивных отношений в подростковой среде.

С этой целью в СШ №2 для учащихся 10-11 классов была организована встреча с врачом УЗ «Хотимская ЦРБ» Артёмом Зуевым. В ходе проведения мероприятия «Психологическое здоровье детей» затрагивался вопрос о депрессии у детей и подростков. Участникам мероприятия были даны характеристики проявления депрессии, а также к чему может привести это состояние. Учащиеся смогли поразмышлять и выразить свое отношение к собственному здоровью, здоровью нации.

Итогом мероприятия стало совместное составление «Правил психологического здоровья».

Александр Шарандо,

педагог-психолог СШ №2