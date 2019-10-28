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Мероприятие по психологии прошло в СШ №2
29.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Психологическое просвещение или психопрофилактика занимает особое место среди основных видов деятельности воспитательной работы в школе.
Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся является основой первичной профилактики асоциального поведения. Данная профилактика должна быть направлена на развитие у подростков ответственности за собственную жизнь и формирование толерантных, конструктивных отношений в подростковой среде.
Александр Шарандо,
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Психологическое просвещение или психопрофилактика занимает особое место среди основных видов деятельности воспитательной работы в школе. Сохранение и...
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