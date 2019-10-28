В эколого-биологическом центре Слуцка проходит экомониторинг по бездомным животным

Источник материала: Слуцк Город





Конкурсы лозунгов в защиту бездомных животных и конкурс пожеланий «Что пожелать беспризорнику?» провели для учащихся начальных классов слуцких гимназий, которые посещают объединения по интересам ЭБЦУ. Мероприятия прошли в рамках экомониторинга по изучению проблемы бездомных животных.

Среди ребят, посещающих объединение по интересам «Занимательная биология», прошел конкурс коллажей «Им нужна наша помощь!».

«Дети желали кошкам и собакам найти хозяев, многие стали планировать, что когда вырастут, построят столовые и приюты для бездомных животных,» — сообщают в Слуцком ЭБЦУ.





В объединении по интересам «Эврика» прошел мозговой штурм «Помоги беспризорнику», на котором ребята разрабатывали стратегию помощи бездомным животным. По итогам мероприятия Алексей Струневский , Карина Чуксина , Арсений Цыганов и Сергей Чайко провели для учащихся объединений по интересам «Занимательная биология» информационные часы «Кто такие бездомные кошки и собаки?».

В будущем планируется в рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН, разработать и провести экологическую акцию «Им нужна наша помощь» для учащихся средних классов ГУО «Гимназия №2 г.Слуцка».



