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В эколого-биологическом центре Слуцка проходит экомониторинг по бездомным животным

29.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В эколого-биологическом центре Слуцка проходит экомониторинг по бездомным животным

Конкурсы лозунгов в защиту бездомных животных и конкурс пожеланий «Что пожелать беспризорнику?» провели для учащихся начальных классов слуцких гимназий, которые посещают объединения по интересам ЭБЦУ. Мероприятия прошли в рамках экомониторинга по изучению проблемы бездомных животных.

Среди ребят, посещающих объединение по интересам «Занимательная биология», прошел конкурс коллажей «Им нужна наша помощь!».

«Дети желали кошкам и собакам найти хозяев, многие стали планировать, что когда вырастут, построят столовые и приюты для бездомных животных,» — сообщают в Слуцком ЭБЦУ.

В эколого-биологическом центре Слуцка проходит экомониторинг по бездомным животным

В объединении по интересам «Эврика» прошел мозговой  штурм «Помоги беспризорнику», на котором ребята разрабатывали стратегию помощи бездомным животным. По итогам мероприятия Алексей Струневский , Карина Чуксина , Арсений Цыганов и Сергей Чайко провели для учащихся объединений по интересам «Занимательная биология» информационные часы «Кто такие бездомные кошки и собаки?».

В будущем планируется в рамках  проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН,  разработать и провести экологическую акцию «Им нужна наша помощь» для учащихся средних классов ГУО «Гимназия №2 г.Слуцка».

В эколого-биологическом центре Слуцка проходит экомониторинг по бездомным животным


МЛЫН.BY

 
 
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Конкурсы лозунгов в защиту бездомных животных и конкурс пожеланий «Что пожелать беспризорнику?» провели для учащихся начальных классов слуцких гимназий, которые...
 
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