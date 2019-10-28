В связи с похолоданием ГАИ рекомендует заранее «переобуть» автомобили + карта шиномонтажек

Источник материала: Слуцк Город

С наступлением осенне-зимнего сезона ухудшаются погодные и дорожные условия, а недостаточные навыки вождения становятся основными причинами дорожно-транспортных происшествий, отмечают в ГАИ.

По сведениям синоптиков уже в ближайшее время заморозки и мокрый снег придут в нашу страну. На перекрестках, у светофоров, выездов из дворов, на мостах, путепроводах, в низинах, около водоемов в первую очередь дорога покрывается ледяной коркой. Скользкую дорогу следует заранее предполагать на «непросматривающихся» участках и на крутых поворотах.

Переход на зимнюю резину даст возможность снизить вероятность аварии.

Выбирая зимние шины нужно знать, что они имеют особую маркировку: чаще всего это две латинские буквы «М+S». Зимние покрышки необходимо установить на все четыре колеса. Некоторые автовладельцы устанавливают зимние шины только на ведущую ось машины. Этого делать не стоит, так как при экстренном торможении из-за разности сцепления колес машина легко срывается в занос и в плотном транспортном потоке это может привести к аварии.

Нельзя забывать и о манере езды по зимней дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, начинать торможение заранее, отказаться от лишних перестроений и опережений.

SlutskGorod подготовил схему некоторых шиномонтажных мастерских со ссылками на их группы в соцсетях (описание открывается при клике по метке).

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