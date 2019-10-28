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31 октября в Горках – правовой прием
29.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
31 октября с 10:00 до 12:00 в здании филиала №714 Беларусбанка (Куйбышева, 3) прием граждан проведет правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси.
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31 октября с 10:00 до 12:00 в здании филиала №714 Беларусбанка (Куйбышева, 3) прием граждан проведет правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси. Задайте свой...
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