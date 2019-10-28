Невыносимая жестокость: брестчанин зарезал собственную собаку

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Об этом в милицию сообщила мать мужчины.





В связи с совершением жестокого обращения с животным в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.





Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.