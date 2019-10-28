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Кто в доме хозяин? Чиновники в Казахстане не знают, чьи указания выполнять
Источник материала: Партизан
Экс-президент Казахстана, глава Совета безопасности
Если действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев захочет кого-то назначить или снять с должности, теперь ему нужно будет согласовать это решение с Назарбаевым. «
Приняли вчера, указали сегодня
Указ Токаева опубликован на сайте нормативных актов, но на официальном сайте Акорды документа до сих пор нет, и пока никто не дал объяснений по этому поводу. Если говорить о сути указа, то теперь президент будет назначать министров (за исключением глав МИД, Минобороны и МВД), а также акимов областей, городов республиканского значения и столицы только после согласования с председателем Совета безопасности, то есть с Назарбаевым.
С главой Совбеза также будут согласовывать кандидатуры руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, — администрации и Управления делами президента, Генпрокуратуры, КНБ, Нацбанка, Республиканской гвардии, Службы внешней разведки, Службы охраны главы государства, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и Агентства по противодействию коррупции.
Новость о расширении полномочий Назарбаева вызвала резонанс. Чтобы успокоить общественность, люди из окружения президента выступили с разъяснениями. Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил, что подписание указа продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого еще в июле 2018 года.
Документ предусматривает усиление полномочий коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится первый президент, пояснил Берик Уали. И действительно, в числе функций Совбеза летом прошлого года прописали «обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан».
В свою очередь министр юстиции Марат Бекетаев подчеркнул, что речи об ослаблении президентской власти не идет, но отметил, что во время консультации «все разногласия должны быть сняты» и «последнее слово — за Советом безопасности».
Правда, позднее Берик Уали назвал комментарий Бекетаева некорректным, подчеркнув, что Касым-Жомарт Токаев может советоваться с Елбасы, но кадровые решения принимает самостоятельно.
Без Назарбаева никак
Но зачем нужно было издавать отдельный указ, если кандидатуры ключевых госорганов и так обсуждаются с Совбезом?
«Обсуждение кандидатур в руководители центральных госорганов в Совбезе хоть и введено законом еще в прошлом году, но при назначении главы администрации президента и акимов у Совбеза, насколько я помню, никто не спрашивал. Введена внутренняя процедура, но технически она необязательна.
Данный указ, видимо, результат определенного компромисса и сделан в развитие закона «О Совете безопасности», учитывая статус первого президента. Его мнение как бы запрашивается, но за последние полгода на Совбезе никого (из кандидатов) не обсуждали», — рассказывает политолог Данияр Ашимбаев.
После своей инаугурации Токаев успел сменить нескольких министров и акимов. Причем в его кадровой политике прослеживался акцент на «омоложение». К примеру, министром образования и науки он назначил 37-летнего Асхата Аймагамбетова, а столицу доверил молодому акиму Алтаю Кульгинову (41 год).
По мнению ряда экспертов, политические тяжеловесы могли пожаловаться на то, что новый президент меняет их на молодых. Однако директор Центральноазиатского фонда развития демократии, кандидат политических наук Толганай Умбеталиева считает, что в вопросе назначения на руководящие должности «молодежи» логика Токаева понятна.
Эксперт, проанализировав последнее заявление Назарбаева об отсутствии двоевластия в стране, полагает, что, возможно, появились новые обстоятельства, заставившие экс-президента и его ближайшее окружение поменять мнение. «С одной стороны, много тяжеловесов оказались вне игры, занимая второстепенные должности.
С другой — что будет с Nur Otan (правящей партией — прим. ред.), и как партия без Назарбаева будет включена в политическую борьбу? Я говорю сейчас не о парламентских выборах, а о внутриэлитных играх. У партии положение было вне игры, и у Байбека (первого заместителя главы Nur Otanа — прим. ред.) не хватило бы политических сил и возможностей быть в центре без дополнительных властных инструментов.
Ведь лидер партии — Назарбаев — уже не оказывал влияния на кадровый состав правительства и руководителей областей, — продолжает Умбеталиева. — Поэтому было интересно, как теперь политическая конструкция будет работать. Была надежда, что Байбек сможет использовать те возможности, которые открывались, как для увеличения своего веса внутри элиты, так и для изменения политической конструкции, создав для себя политическое пространство для роста, изменив положение партии.
Но вместо этого ввели опять Назарбаева, поставив в зависимость от него кадровые вопросы».
Кто в доме хозяин
Про усилившееся влияние нового президента на кадровый состав высокопоставленных чиновников заговорили минувшим летом. Большой шум вызвало увольнение администрацией Токаева акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова после видеообращения из Лондона, где тот напутствовал, как нужно тратить заработанные в Казахстане деньги.
«Возникли моменты, когда Токаев пытался выходить за красные флажки. Наглядным примером была ситуация с акимом Шымкента, которого отправили в отставку. Но через какое-то время он был назначен заместителем премьер-министра, что явно и четко показывало, что в таких кадровых вопросах последнее слово остается за Назарбаевым», — комментирует политолог Досым Сатпаев.
Нынешний указ, считает эксперт, был публично озвучен не для общества, а для всего госаппарата, чтобы в очередной раз показать всем, кто в доме хозяин.
«Если бы Назарбаев хотел не придавать вопросу публичности, чтобы сохранить Токаеву некую репутацию серьезного игрока, эта информация и не распространилась бы. Но ее демонстративно выдали даже те, кто не выдает информацию без согласования с окружением первого президента.
Повторюсь, информация была публично распространена, чтобы и в обществе, и в элите знали, кто в доме хозяин и что у Токаева стало больше красных флажков и бетонных ограждений», — рассуждает политолог.
Демонстративное позиционирование первого президента в качестве хозяина дома ударит по репутации Токаева в глазах в первую очере бюрократического аппарата, который будет понимать, что ключевые вопросы не зависят от нынешнего главы государства, продолжает Сатпаев.
«А наличие возможности влиять на кадровые перестановки — мощный рычаг, автоматически повышающий статус любого представителя власти. Когда у Токаева демонстративно забрали этот статус, то он в глазах части бюрократического аппарата потерялся как ключевой игрок. Элита будет считать, что все вопросы в окончательной версии будут зависеть от первого президента», — считает он.
Кстати, в СМИ периодически появляются публикации о возможном конфликте между командами Токаева (администрацией президента) и Назарбаева (канцелярией первого главы государства). Например, катарский телеканал «Аль-Джазира» обратил внимание на уголовное дело, которое было возбуждено по проекту легкорельсового метро в Нур-Султане, — оно касается близкого окружения Нурсултана Назарбаева, считают журналисты канала.
Во время совещания в начале октября нынешний глава государства сказал, что «нужно углубить» расследование этого дела. «Хотя Токаев не назвал имен [кого нужно привлечь к расследованию], его приказ мог означать, что он нацелен на бывших и нынешних членов окружения его патрона и предшественника Нурсултана Назарбаева», – полагает «Аль-Джазира».
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