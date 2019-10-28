Выдача виз прекращена досрочно! В Литве испугались, что на церемонию перезахоронения Калиновского приедет слишком много белорусов

Изначально планировалось, что заявки на получение визы можно будет подавать в электронном виде до 5 ноября включительно.

В беседе с журналистом сотрудники консульства выразили желание помочь всем желающим, однако при этом сетуют на неприспособленность к сбору такого количества людей на старом кладбище Росы, где будут перезахоронены повстанцы, что большое количество людей там не поместится физически.









Напомним, основные события, приуроченные к церемонии прощания с Кастусем Калиновским и его соратниками, назначены на 22 ноября в Вильнюсе.