Источник материала: Tut.by

В Сети появилось крайне необычное фото одного из участников боев в Сирии. Судя по всему, перед нами снайпер с отсутствующей рукой и винтовкой Мосина с оптическим прицелом в качестве оружия. Снимок опубликовал в Twitter пользователь Fox Xudosi.

Turkish sniper with only one (or none) hands using a mosin nagant in #Idlib / #Latakia . pic.twitter.com/5Df8dGJUL3