Музыка и любовь. Чем запомнился композитор Олег Молчан?

Источник материала: Аргументы и факты

«Я скажу вам так: мне не стыдно за мои поступки. Больше всего я дорожу тем, что поддержал Владимира Георгиевича Мулявина, когда его снимали с должности. Из музыкантов я был единственный, кто остался с ним и в открытую поддержал, за что, конечно, нажил себе неприятности».

В ночь на 26 октября на 55-м году жизни ушел из жизни белорусский композитор-песенник, музыкальный продюсер, общественный деятель Олег Молчан.

Олег Молчан обрел широкую известность после того, как стал сотрудничать со знаменитым коллективом «Песняры». Он был музыкальным руководителем-дирижером и автором множества знаковых песен известного коллектива - «Малітва», «Маргарыта», «Стася», «Милая женщина», «Гуляй, казак!», «Обманите меня», «Кума», «Юность». Для ансамбля композитор также создал песенные циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны».

После ухода из ансамбля «Песняры» Олег Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик. Его песни есть в репертуаре многих белорусских исполнителей: Анатолия Ярмоленко, Николая Скорикова, Ядвиги Поплавской, Ирины Видовой, группы «Чистый голос».

Олег Молчан и его муза и жена Ирина Видова были добрыми, хорошими друзьями «АиФ», мы часто общались, обменивались мнениями. В одном из интервью нашему порталу и изданию Олег Молчан признался, что музыка занимает практически все его время:

- По голове «стучит» регулярно, и тогда самое главное - не забыть. (Смеется.) Как «стукнет», я сразу тихонько на диктофон напеваю мелодию. У меня нет каких-то рецептов, как создаются песни или «инструменталка». Просто я не могу без музыки.

Но Молчан был не просто творцом, а человеком с активной жизненной позицией. Однажды на мой вопрос, правда ли, что он все время за что-то борется, пытается найти истину и наверняка имеет много недоброжелателей, музыкант ответил:

- Я скажу вам так: мне не стыдно за мои поступки. Больше всего я дорожу тем, что поддержал Владимира Георгиевича Мулявина, когда его снимали с должности. Из музыкантов я был единственный, кто остался с ним и в открытую поддержал, за что, конечно, нажил себе неприятности. Я горжусь этим, потому что такие люди, как Янка Купала, Якуб Колас, Владимир Короткевич, Евгений Глебов, Владимир Мулявин, - это цвет нации. И как бы человек ни поступал в личных отношениях - данные вопросы не должны обсуждаться на общественном уровне. Это моя жизненная позиция.

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А еще я очень горжусь тем, что после того, как много сделал в «Песнярах», начал работать с никому не известной молодой девочкой Ириной Видовой, поверил в ее силу, характер, талант. И сегодня я вижу, как эта девочка превратилась в артистку и продолжает расти и развиваться дальше. Сколько нам пришлось пережить! И даже сейчас находятся завистники, которые иногда пытаются добавить свою ложку дегтя.

Знаковым поэтом для Молчана был Янка Купала, и это он объяснял так:

- Мое творчество связано с поэзией Янки Купалы неразрывно, я всегда ощущал духовную связь с самим поэтом и его произведениями: в начале моего творческого пути был создан хоровой цикл «Я нясу вам дар», потом - «Малітва», в 2007 году - песенный цикл «Родныя песнi»… Но у меня есть произведения и на стихи других классиков - Максима Богдановича, Владимира Короткевича, а также современных белорусских поэтов – Владимира Некляева, Леонида Прончака, Алеся Липая.

«Песню маю» на стихи Янки Купалы, написанную несколько лет назад, Молчан считал достойным продолжением национальной, лирико-патриотической темы в своем творчестве:

- Я уверен - она найдет отклик в сердцах тех, кому полюбилась «Малітва».

Подведение итогов

- Я своего возраста совершенно не чувствую! Подводить итоги еще не время. Истинному профессионалу необходимо доказывать свою состоятельность постоянно, поэтому работа над собой и над музыкой не прекращается.

В нем было столько сил и энергии, что никому из окружающих в голову не могло прийти, что Олег Молчан серьезно болен уже несколько лет. А как в это поверишь, если музыкант не только занимался творчеством, но и был избран президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей!

- Я занимаюсь авторским правом давно, мне не привыкать. Я был первым автором в Республике Беларусь, кто выиграл в суде дело против недобросовестного использования объектов авторского права – переработки музыкального произведения, – рассказал тогда Олег Молчан. – Приоритетной задачей я вижу развитие информационного сотрудничества с представителями национальных сфер интеллектуальной собственности – нужно оповестить, рассказать о себе, заинтересовать своей организацией и вводить проактивных представителей профильного сообщества в поле деятельности.

Не прекращал работать

… Впервые болезнь заявила о себе в 2009 году. Музыкант перенес операцию – казалось, беда отступила. Но в 2016 году все закрутилось по новой: Олег Молчан проходил лечение в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова в Боровлянах. Нынешним летом снова стал пациентом больничной палаты.

Благодаря огромной поддержке бизнесменов из числа поклонников творчества Олега Молчана и дирекции Евразийской конфедерации обществ правообладателей получилось осуществить его выезд на лечение в клинику в Женеве. Супруги вылетели в Швейцарию в октябре, но в ночь на 26 октября Олега Молчана не стало.

Олег Молчан до последних дней жизни занимался творчеством. Свою последнюю песню он написал несколько недель назад.