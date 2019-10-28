В рамках еженедельных прямых линий 2 ноября состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Волковысского райисполкома Татьяной Викторовной Андрушкевич.

Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.