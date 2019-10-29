На территории района проведут СКМ «Подросток»

Источник материала: Клiч Радзiмы

С 31 октября по 4 ноября 2019 года на территории Шарковщинского района будет проводиться основной этап специального комплексного мероприятия «Подросток». Основными целями и задачами мероприятия являются профилактика правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пресечение вовлечения их в преступную и другую антиобщественную деятельность взрослыми.

Работу проведут по следующим направлениям:

— организация рейдовых мероприятий, отработка мест массового отдыха молодежи, в первую очередь дискотек, баров, ресторанов, сельских клубов, парков, скверов для своевременной профилактики, пресечения и выявления лиц, склонных к совершению правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

— проверка несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних;

— проверка по месту жительства неблагополучных семей, а также лиц, обязанных возмещать расходы на содержание находящихся на государственном обеспечении детей с целью выявления родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, а также лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и антиобщественное поведение.

— выявление фактов нарушений правил торговли в части продажи алкогольных напитков несовершеннолетним.

Актуальной проблемой среди несовершеннолетних является распитие спиртных напитков, в том числе и пива, появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В этом случае подростки привлекаются к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РБ по достижению шестнадцатилетнего возраста. В противном случае к административной ответственности привлекаются его родители по 9.4 КоАП РБ «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Также предусмотрена административная ответственность родителей, которые не исполняют обязанности по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время с 23.00 до 06.00 вне жилища.

В. МАЛЫШ,

участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД.