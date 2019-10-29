ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории района проведут СКМ «Подросток»

29.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

На территории района проведут СКМ «Подросток»

С 31 октября по 4 ноября 2019 года на территории Шарковщинского района будет проводиться основной этап специального комплексного мероприятия «Подросток». Основными целями и задачами мероприятия являются профилактика правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пресечение вовлечения их в преступную и другую антиобщественную деятельность взрослыми.

Работу проведут по следующим направлениям:

— организация рейдовых мероприятий, отработка мест массового отдыха молодежи, в первую очередь дискотек, баров, ресторанов, сельских клубов, парков, скверов для своевременной профилактики, пресечения и выявления лиц, склонных к совершению правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

— проверка несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних;

— проверка по месту жительства неблагополучных семей, а также лиц, обязанных возмещать расходы на содержание находящихся на государственном обеспечении детей с целью выявления родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, а также лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и антиобщественное поведение.

— выявление фактов нарушений правил торговли в части продажи алкогольных напитков несовершеннолетним.

Актуальной проблемой среди несовершеннолетних является распитие спиртных напитков, в том числе и пива, появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В этом случае подростки привлекаются к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РБ по достижению шестнадцатилетнего возраста. В противном случае к административной ответственности привлекаются его родители по 9.4 КоАП РБ «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Также предусмотрена административная ответственность родителей, которые не исполняют обязанности по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время с 23.00 до 06.00 вне жилища.

В. МАЛЫШ,

участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД.

 

Comments are closed.

« ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОСТАВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 29 СИЛЬЧЁНКА ПАВЛА МАТВЕЕВИЧА
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Андрушкевич проведет прямую линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика