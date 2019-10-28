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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОСТАВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 29 СИЛЬЧЁНКА ПАВЛА МАТВЕЕВИЧА

29.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОСТАВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 29 СИЛЬЧЁНКА ПАВЛА МАТВЕЕВИЧА

Родился в 1963 году в деревне Красногорка Браславского района Витебской области, образование высшее, окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище имени Яна Фабрициуса.

С 1985 по 2007 годы проходил службу в различных воинских частях и соединениях на территории России и Беларуси, служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, командовании мобильных сил г. Витебска, уволен в запас с должности заместителя начальника управления Сухопутных войск Республики Беларусь. Полковник запаса.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Витебском областном военном комиссариате. Имеет опыт работы на государственной службе.

В 2015 году после возвращения на малую родину возглавил Браславское районное объединение организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Награжден государственными наградами «За безупречную службу» II и III степени. Депутат Браславского районного Совета депутатов 28 созыва. Женат. Имеет двоих детей.

Уважаемые избиратели!

Выражаю признательность за доверие, которое вы оказали, поставив свои подписи в поддержку моей кандидатуры. Искренне благодарен трудовым коллективам, выдвинувшим меня кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Поставскому избирательному округу № 29.

В полной мере я отдаю себе отчет и понимаю, какую ответственность необходимо возложить на себя и как много необходимо сделать, чтобы воплотить в жизнь наши общие надежды на лучшее. Готов делать все, чтобы мои знания, убеждения, жизненный опыт и гражданская позиция позволили оперативно решать проблемы избирателей. Я намерен содействовать совершенствованию законотворческой. деятельности, чтобы статьи принимаемых законов не имели двоякое толкование и не вступали в противоречие с действующим законодательством. И самое главное, чтобы они были направлены на благо каждого из вас!

В случае избрания меня депутатом Парламента страны буду стремиться реализовывать следующие положения моей предвыборной программы.

В сфере государственной политики. Сохранение и укрепление независимости и суверенитета Беларуси. Формирование многовекторной внешней политики. Повышение международного авторитета Республики Беларусь. Сохранение стабильности, мира и согласия в обществе.

В сфере экономики. Формирование нормативно-правовой базы для создания конкурентной среды в экономике, притока внешних и внутренних инвестиций. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Поддержка сельского хозяйства, развитие села, малых и средних городов. Дальнейшее совершенствование государственной политики занятости, её направленности на обеспечение устойчивого спроса на производительный труд, стимулирование создания новых рабочих мест и эффективной системы защиты человека на рынке труда, оптимизация управленческих и посреднических структур, исключение неформальных трудовых отношений, теневого рынка труда.

В социальной сфере. Дальнейшее совершенствование системы образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма на основе сохранения прямого бюджетного финансирования, в целях их качественного развития, повышение социального статуса их работников. Поддержка молодых семей, создание условий для демографического роста.

В избирательном округе считаю необходимым содействовать:

привлечению инвестиций в экономику районов; развитию туристического потенциала; распределению налоговых сборов по месту нахождения предприятий, организаций, а не по месту их юридической регистрации; укреплению материально-технической базы объектов социального значения; строительству и содержанию дорог и улиц в регионах.

Уважаемые избиратели!

Если вы окажете мне доверие быть избранным депутатом, я буду индивидуально, объективно и с полной ответственностью подходить к решению актуальных для всех нас вопросов!

Главное достояние Республики Беларусь и ее самый важный ресурс — это люди. Потому общими усилиями мы можем внести свой весомый вклад в развитие нашей страны и нашей малой родины.

Призываю вас 17 ноября исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах.

П. С. Сильченок,

кандидат в депутаты.

 

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