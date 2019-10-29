На территории Радюковского сельсовета был проведен рейд по пожарной безопасности

Источник материала: Клiч Радзiмы

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Во избежание несчастных случаев, вызванных неосторожностью граждан в отопительный период, на территории Радюковского сельского совета был проведен рейд по пожарной безопасности. В нем приняли участие смотровая комиссия, сотрудники РОЧС, корреспондент районной газеты.

Участники рейдовой группы посетили одиноко проживающих пенсионеров и многодетные семьи, где были обследованы домовладения и квартиры граждан со своевременным указанием владельцам на недостатки, создающие угрозу безопасности.

В первую очередь спасатели проверяли противопожарное состояние домовладений: работоспособность автономных пожарных извещателей, состояние приборов отопления и электропроводки.

К сожалению, выявлен ряд проблемных домовладений, в которых требуется произвести установку АПИ, отремонтировать печи.

Жильцам напомнили номера экстренных служб и порядок действий в опасной ситуации, а также о недопущении оставления детей без присмотра.

Елена АНАНИЧ.