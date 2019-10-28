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Казахстан планирует поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти в год

29.10.2019 17:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Казахстан планирует поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти в год
Фото из открытых источников

"Мы на прошлой неделе с белорусской стороной парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь и в целом о сотрудничестве в этой отрасли. Основные принципы все готовы. Мы внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим, то есть мы подпишем, они подпишут, дальше на ратификацию отправим", - пояснил Канат Бозумбаев.

Он сообщил, что на прошлой неделе в Москве провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. "В пятницу и субботу я провел переговоры с Новаком по ряду вопросов и рассказал ему, что в целом мы по принципам с белорусами договорились. Теперь "Белнефтехиму" нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП (Соглашения о разделе продукции. - Прим. БЕЛТА) и ТШО ("Тенгизшевройл". - Прим. БЕЛТА), поэтому как проведут переговоры, можно будет об этом говорить. От 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год, пока так", - добавил Канат Бозумбаев.

Глава Минэнерго также отметил, что российская сторона нормально отреагировала на это соглашение. "Никакой негативной реакции нет. У нас хорошие отношения с российскими коллегами", - подчеркнул министр.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
 
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