Теледебаты и встречи с избирателями проведут Наталья Книга и Светлана Шутова

Источник материала: Асiповiцкi край

Теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Книги Натальи Ивановны и Шутовой Светланы Александровны выйдут в эфир 4 ноября 2019 года с 20.15 до 20.30 часов на телеканале «Беларусь 3».

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Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 проведут встречи с избирателями:

Книга Наталья Ивановна:

31 октября 2019 года — с 13.00 до 14.00 часов в зрительном зале Гродзянского сельского клуба (д. Гродзянка, ул. В.Хатько, 14);

с 15.00 до 16.00 часов в зрительном зале Каменичского сельского Центра культуры (аг. Каменичи, ул. Б.Дмитриева, 3);

с 16.00 до 17.00 часов в зрительном зале Свислочского сельского Дома культуры (аг. Свислочь, ул. Клименко, 68);

с 17.00 до 18.00 часов в зрительном зале Елизовского поселкового Дома культуры (р.п. Елизово, ул. Ленина, 19);

1 ноября 2019 года —

с 16.00 до 17.00 часов в зрительном зале Липенского сельского Дома культуры (аг. Липень, ул. Советская, 2);

с 17.00 до 18.00 часов в зрительном зале Ясенского сельского Дома культуры (аг. Ясень, ул. Центральная, 3);

5 ноября 2019 года —

с 16.00 до 17.00 часов в зрительном зале Лапичского сельского клуба (аг. Лапичи, ул. Октябрьская, 27);

с 17.00 до 18.00 часов в зрительном зале Вязьевского сельского Дома культуры (аг. Вязье, ул. Богдановича, 1).

Шутова Светлана Александровна:

6 ноября 2019 года —

с 16.30 до 17.30 часов в зрительном зале районного Центра культуры и досуга (г. Осиповичи, ул. Сумченко, 9).

11 ноября 2019 года —

с 15.00 до 16.00 часов в зрительном зале Вязьевского сельского Дома культуры (аг. Вязье, ул. Богдановича, 1).