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Теледебаты и встречи с избирателями проведут Наталья Книга и Светлана Шутова
29.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Книги Натальи Ивановны и Шутовой Светланы Александровны выйдут в эфир 4 ноября 2019 года с 20.15 до 20.30 часов на телеканале «Беларусь 3».
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Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 проведут встречи с избирателями:
Книга Наталья Ивановна:
с 15.00 до 16.00 часов в зрительном зале Каменичского сельского Центра культуры (аг. Каменичи, ул. Б.Дмитриева, 3);
с 16.00 до 17.00 часов в зрительном зале Свислочского сельского Дома культуры (аг. Свислочь, ул. Клименко, 68);
с 17.00 до 18.00 часов в зрительном зале Елизовского поселкового Дома культуры (р.п. Елизово, ул. Ленина, 19);
с 16.00 до 17.00 часов в зрительном зале Липенского сельского Дома культуры (аг. Липень, ул. Советская, 2);
с 17.00 до 18.00 часов в зрительном зале Ясенского сельского Дома культуры (аг. Ясень, ул. Центральная, 3);
с 16.00 до 17.00 часов в зрительном зале Лапичского сельского клуба (аг. Лапичи, ул. Октябрьская, 27);
с 17.00 до 18.00 часов в зрительном зале Вязьевского сельского Дома культуры (аг. Вязье, ул. Богдановича, 1).
Шутова Светлана Александровна:
с 16.30 до 17.30 часов в зрительном зале районного Центра культуры и досуга (г. Осиповичи, ул. Сумченко, 9).
с 15.00 до 16.00 часов в зрительном зале Вязьевского сельского Дома культуры (аг. Вязье, ул. Богдановича, 1).
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Теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89...
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